Дилеры Тюмени уже поднимают цены на иномарки из-за повышения утильсбора

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Тюменские автосалоны пока массово не поднимают цены на машины. С 1 августа в стране начинает действовать новые коэффициенты утилизационного сбора.
«Бренды „Фав“ и „Джетта“ уже подняли цены в среднем на 50 тысяч рублей», — сообщили «Нашему городу» в дилерском центре ГК «Автограда».
«Джили» подорожали почти на 130 тысяч рублей. Кроссовера «Москвич-3» подорожал почти на 290 тысяч рублей.
Другие марки пока цены не поднимают, у дилеров есть некоторое количество машин, которые были куплены по старой цене. Ожидается, что иномарки подорожают из-за нового утилизационного сбора в среднем на 8-12%. Цена машин изменится и из-за снижения валютного курса.