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Дилеры Тюмени уже поднимают цены на иномарки из-за повышения утильсбора

1 августа 2023, 12:52
Фото: 1MI
Стоимость автомобилей изменится постепенно.

Тюменские автосалоны пока массово не поднимают цены на машины. С 1 августа в стране начинает действовать новые коэффициенты утилизационного сбора.

«Бренды „Фав“ и „Джетта“ уже подняли цены в среднем на 50 тысяч рублей», — сообщили «Нашему городу» в дилерском центре ГК «Автограда».

«Джили» подорожали почти на 130 тысяч рублей. Кроссовера «Москвич-3» подорожал почти на 290 тысяч рублей.

Другие марки пока цены не поднимают, у дилеров есть некоторое количество машин, которые были куплены по старой цене. Ожидается, что иномарки подорожают из-за нового утилизационного сбора в среднем на 8-12%. Цена машин изменится и из-за снижения валютного курса.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес
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