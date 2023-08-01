Дилеры Тюмени уже поднимают цены на иномарки из-за повышения утильсбора

Другие марки пока цены не поднимают, у дилеров есть некоторое количество машин, которые были куплены по старой цене. Ожидается, что иномарки подорожают из-за нового утилизационного сбора в среднем на 8-12%. Цена машин изменится и из-за снижения валютного курса.