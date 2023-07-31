Жителя Сладковского района отправили на обязательные работы за связь с 15-летней

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
К 240 часам обязательных работ приговорили 22-летнего жителя Сладковского района Арсена К. за сексуальную связь с 15-летней девочкой. Молодой человек знал, сколько ей лет, но перед своими чувствами устоять не смог.
По словам школьницы, сексуальная связь между ними происходила по обоюдному согласию. В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал, чистосердечно раскаялся в содеянном. Дело рассматривалось в особом порядке.
Суд, учитывая обстоятельства дела, назначил Арсену наказание в виде 240 часов обязательных работ. А также взыскал с молодого человека в счет компенсации морального вреда в пользу ответчика 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе тюменской судебной системы.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Армизонского района отправили на 3,5 года в колонию за добровольный секс с несовершеннолетней. Также с мужчины взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.