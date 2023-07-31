nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Изображение материала

Жителя Сладковского района отправили на обязательные работы за связь с 15-летней

31 июля 2023, 05:34
Фото: 1MI
Дело рассматривалось в особом порядке.
Сюжет
Тюмень

К 240 часам обязательных работ приговорили 22-летнего жителя Сладковского района Арсена К. за сексуальную связь с 15-летней девочкой. Молодой человек знал, сколько ей лет, но перед своими чувствами устоять не смог.

По словам школьницы, сексуальная связь между ними происходила по обоюдному согласию. В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал, чистосердечно раскаялся в содеянном. Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд, учитывая обстоятельства дела, назначил Арсену наказание в виде 240 часов обязательных работ. А также взыскал с молодого человека в счет компенсации морального вреда в пользу ответчика 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе тюменской судебной системы.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Армизонского района отправили на 3,5 года в колонию за добровольный секс с несовершеннолетней. Также с мужчины взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Читайте также:
32-летний тюменец надругался над 16-летним подростком в отеле Rolex. Его арестовалиЗа пощечину чужому ребенку тюменке назначили 100 часов обязательных работМобилизованного тюменца отправили в тюрьму за попытку убить сослуживца
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Суд#Тюменская область
Подпишитесь
Самый лучший день. Как Тюмень отметила 437-летие
29 июля, 19:13
50-летний доброволец из Тюменской области приехал инвалидом из Украины
Сегодня, 03:43
Жители Тюмени предались любовным утехам на улице
Сегодня, 02:05
Арбитражи июля: легальные страусы, автобусные разборки и собственная церковь
Сегодня, 07:00
Тюменские медики перечислили самые распространенные виды рака
29 июля, 11:59
Это случится через неделю: тюменцам обещают в августе ливневые дожди
29 июля, 04:56