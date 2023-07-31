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Жители Тюмени с помощью Роспотребнадзора отсудили свыше 2 млн рублей

31 июля 2023, 08:08
Фото: 1MI
За первые 6 месяцев 2023 года региональное управление Роспотребнадзора провело проверки по 473 письменным обращениям.

В результате было составлено 43 иска. По 26 из них уже вынесен вердикт: требования Роспотребнадзора были удовлетворены. В пользу потребителей присуждено свыше 2,4 млн рублей.

Всего за первое полугодие текущего года в надзорное ведомство поступило 4090 обращений от местных жителей. Больше всего тюменцев интересовали вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологическим благополучием, например, качество продуктов питания. Однако многих граждан также волновали вопросы защиты прав потребителей, связанные с розничной торговлей, финансовыми, бытовыми услугами, услугами связи.

Ранее «Наш город» писал, что пятая часть населения отмечает ухудшение качества продуктов питания.

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#Елена Чебоксарова#Управление Роспотребнадзора#Обращения граждан#Иск#Общество#Тюменцы
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