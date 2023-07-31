Жители Тюмени с помощью Роспотребнадзора отсудили свыше 2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В результате было составлено 43 иска. По 26 из них уже вынесен вердикт: требования Роспотребнадзора были удовлетворены. В пользу потребителей присуждено свыше 2,4 млн рублей.
Всего за первое полугодие текущего года в надзорное ведомство поступило 4090 обращений от местных жителей. Больше всего тюменцев интересовали вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологическим благополучием, например, качество продуктов питания. Однако многих граждан также волновали вопросы защиты прав потребителей, связанные с розничной торговлей, финансовыми, бытовыми услугами, услугами связи.
Ранее «Наш город» писал, что пятая часть населения отмечает ухудшение качества продуктов питания.