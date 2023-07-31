В Тюмени установят десятки знаков туристической навигации на английском языке

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В областной столице установят 60 знаков туристической навигации. По данным сайта Госзакупки, на это потратят 1,6 млн рублей.
Тендер № 32312630734 проводит «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». Заявки принимаются до 10 августа, подрядчик должен будет разработать эскизы, определить зоны размещения знаков. Далее нужно их изготовить и установить в Тюмени. Данные на указателях должны быть и на английском языке.
Стоит отметить, что с начала года «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» потратило на развитие и продвижение регионального туризма почти 14 млн рублей. В частности обучающие мероприятия для «для представителей муниципальных образований и туриндустрии Тюменской области» обошлись бюджету в 4,3 млн рублей. Реклама в известном журнале «DISCOVERY» — 211 тысяч рублей. В 3 млн рублей обошлась «покупка программного обеспечения в целях формирования геоаналитических отчетов» по численности туристов в регионе.