В Тюмени стартовал шестой этап опрессовок: без горячей воды остался центр и район КПД

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Шестой этап опрессовочных работ стартовал сегодня в Тюмени. Без горячей воды до 11 августа остались жители около четырех сотен домов в центральной части города — от Первомайской до КПД со стороны железной дороги.
Горячее водоснабжение с 31 июля до 11 августа будет отсутствовать в домах по улицам 50 лет ВЛКСМ, Малыгина, Мориса Тореза, Максима Горького, Красных зорь, Александра Матросова, Салтыкова-Щедрина, Седова, Холодильной, Геологоразведчиков, Минской, Холодильной, Котовского, Первомайской, Мельникайте, Республики и т. д.
Ранее, с 17 по 28 июля, горячее водоснабжение было отключено у жителей домов по улицам Мельникайте, Валерии Гнаровской, 30 лет Победы, Широтной, Демьяна Бедного, Николая Чаплина, Трактовой, Червишевский тракт, Федюнинского, Тимирязева, Московский тракт и т. д.
В этом году опрессовочные работы на теплосетях пройдут в семь этапов. Последний этап запланирован с 14 по 27 августа.