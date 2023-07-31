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В Тюмени стартовал шестой этап опрессовок: без горячей воды остался центр и район КПД

31 июля 2023, 05:15
Фото: 1MI
Горячее водоснабжение будет отсутствовать у жителей домов до 11 августа.
Сюжет
Тюмень

Шестой этап опрессовочных работ стартовал сегодня в Тюмени. Без горячей воды до 11 августа остались жители около четырех сотен домов в центральной части города — от Первомайской до КПД со стороны железной дороги.

Горячее водоснабжение с 31 июля до 11 августа будет отсутствовать в домах по улицам 50 лет ВЛКСМ, Малыгина, Мориса Тореза, Максима Горького, Красных зорь, Александра Матросова, Салтыкова-Щедрина, Седова, Холодильной, Геологоразведчиков, Минской, Холодильной, Котовского, Первомайской, Мельникайте, Республики и т. д.

Ранее, с 17 по 28 июля, горячее водоснабжение было отключено у жителей домов по улицам Мельникайте, Валерии Гнаровской, 30 лет Победы, Широтной, Демьяна Бедного, Николая Чаплина, Трактовой, Червишевский тракт, Федюнинского, Тимирязева, Московский тракт и т. д.

В этом году опрессовочные работы на теплосетях пройдут в семь этапов. Последний этап запланирован с 14 по 27 августа.

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#Общество#Новости тюмени#Опрессовка#Горячая вода#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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