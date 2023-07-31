В Тюмени продолжается реализация проектов по благоустройству территорий

Промзона, оставленная после переезда в Подмосковье местного завода медоборудования, выглядела как вставной зуб, а она расположена в непосредственной близости от центра Тюмени. Именно здесь сейчас планируется внедрить большой проект по ревитализации этой территории, и за него возьмется «Брусника» — российская девелоперская компания. Обещают, что здесь будет «город в городе» с улицей ресторанов, большим медицинским центром и площадью.