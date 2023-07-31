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В Тюмени продолжается реализация проектов по благоустройству территорий

31 июля 2023, 06:53
Фото: 1MI
За последние 5 лет Тюмень вошла в число немногих региональных центров, где обустраивают не только исторический центр, но и реконструируют промышленные территории. NashGorod.ru выяснил, где сейчас идут самые масштабные реконструкции и что планируется построить.

Тюмень — один из самых быстро развивающихся регионов России. За последние годы город сильно изменился. Рассказываем, что и где обустроят в ближайшие годы.

Так, в микрорайоне Тюменская слобода появится новый парк площадью 38 гектаров. По задумке здесь обустроят зоны для отдыха, игровые площадки для детей, спортивные зоны, веревочный парк, площадка воркаут, зона для барбекю и многое другое.

Парк в Тюменской слободе станет местом отдыха сравнимым с Гилевской рощей и Затюменским экопарком, отметил Руслан Кухарук.

В Тюмени появится новый парк
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Также Тюменские власти хотят построить в районе базы отдыха «Верхний бор» глэмпинг-парк.

Проект предусматривает размещение объектов для организации мест отдыха: жилых модулей глэмпинг-парка трех классов «Стандарт», «Семейный стандарт», «Бизнес-люкс», — указано в публикованном на сайте администрации Тюмени документе.

На территории базы предлагается обустроить велосипедные и пешеходные дорожки, стоянку для автомобилей, здание кафе или ресторана, административные здания. Все работы по строительству планируют завершить к 2030 году.

Власти Тюмени планируют построить глэмпинг-парк на Верхнем Бору с люксовыми палатками
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А на территории 24 Га бывшего завода медоборудования построят новый район «Республики, 205». Последние годы территория в границах улиц Пермякова, Энергетиков, Воровского и Республики использовалась как временное пристанище для производственных складов, точек оптовой и розничной торговли, и стихийного складирования комплектующих, лома и просто мусора.

Фото: «Брусника»

Промзона, оставленная после переезда в Подмосковье местного завода медоборудования, выглядела как вставной зуб, а она расположена в непосредственной близости от центра Тюмени. Именно здесь сейчас планируется внедрить большой проект по ревитализации этой территории, и за него возьмется «Брусника» — российская девелоперская компания. Обещают, что здесь будет «город в городе» с улицей ресторанов, большим медицинским центром и площадью.

Фото: «Брусника»

Не оставят в стороне и транспортную инфраструктуру города и области в целом — в Тюмени уже начали разработку проекта второго транспортного кольца, которое будет проходить через несколько трактов — Московский, Ирбитский и Салаирский и свяжет несколько трасс под Тюменью.

В Тюмени начали разработку проекта второго транспортного кольца
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#Анастасия Имамахметова#Брусника#Благоустройство#Проект#Парк#Тюменская область
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