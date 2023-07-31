В Тюмени подвели итоги отборочного тура чемпионата по экстремальной робототехнике

После регионального финала победители поедут представлять регион на всероссийском финале Кубка РТК, который собирает лучших инженеров со всей страны. Тюменские робототехники ежегодно показывают высокие результаты, занимая призовые места. Напомним, что в прошлом году Дмитрий Кайгородов стал чемпионом в номинации «Искатели», а выпускник ЦРиАСУ Святослав Балдин занял второе место в номинации «Экстремал PRO» (отдельная номинация для участников от 17 лет и старше).