В Тюмени подвели итоги отборочного тура чемпионата по экстремальной робототехнике

Posted 31 июля, 13:01
Published 31 июля, 13:01
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В заездах принимали участие 12 команд Тюмени, Ярково и Заводоуковска. Самому молодому робототехнику турнира 7 лет, а самому старшему 17.
По итогам двух попыток в номинации «Искатели» первое место занял Дмитрий Зубарев (команда «Dimon1ks»), второе место у Дмитрия Кайгородова из команды «Продвинутые мухоморы». Также на пьедестале расположилась команда «Вектор» и самый юный призер Артем Вороцаев.
В номинации «Экстремалы» Михаил Арбитайло из команды «Железная хватка» обогнал соперников и уверенно расположился на первом месте. Второе место занял Егор Барышев (команда «Объект 30-54»), третье место забрал Александр Гурьев из команды «3D-X».
Все победители и призеры получили дипломы и памятные призы. Напомним, что соревнования проводятся Центром робототехники и АСУ на специальном полигоне, испытания которого имитируют реальные экстремальные условия, в которых потенциально может работать робот: задымление, завалы, неровная поверхность и т. д.
После регионального финала победители поедут представлять регион на всероссийском финале Кубка РТК, который собирает лучших инженеров со всей страны. Тюменские робототехники ежегодно показывают высокие результаты, занимая призовые места. Напомним, что в прошлом году Дмитрий Кайгородов стал чемпионом в номинации «Искатели», а выпускник ЦРиАСУ Святослав Балдин занял второе место в номинации «Экстремал PRO» (отдельная номинация для участников от 17 лет и старше).