В Тюмени перекроют дорогу на Лесобазе из-за спортивного мероприятия

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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В связи с проведением XXXVI «Велогонка-критериум» 5 августа с 08:00 до 15:00 будет прекращено движение машин на улице Лесопарковой. Дорогу закроют у дома №15 до пересечения с ул. Домостроителей.
«В качестве объезда можно воспользоваться улицами Казачьи Луга и Западносибирская», — сообщается в паблике «Тюмень — наш дом».
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в областной столице откроют поворот с Объездной на Мельникайте. Это должно решить проблему серьёзных пробок в час пик около ТЦ «Лента». Водителям не нужно будет заезжать на кольцо. На этом участке всегда пробки, открытие поворота сделает движение по Мельникайте быстрее.