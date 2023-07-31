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В Тюмени перекроют дорогу на Лесобазе из-за спортивного мероприятия

31 июля 2023, 11:10
Фото: 1MI
В областной столице пройдёт велогонка.

В связи с проведением XXXVI «Велогонка-критериум» 5 августа с 08:00 до 15:00 будет прекращено движение машин на улице Лесопарковой. Дорогу закроют у дома №15 до пересечения с ул. Домостроителей.⁣

«В качестве объезда можно воспользоваться улицами Казачьи Луга и Западносибирская», — сообщается в паблике «Тюмень — наш дом».

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в областной столице откроют поворот с Объездной на Мельникайте. Это должно решить проблему серьёзных пробок в час пик около ТЦ «Лента». Водителям не нужно будет заезжать на кольцо. На этом участке всегда пробки, открытие поворота сделает движение по Мельникайте быстрее.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Александр Мязин
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