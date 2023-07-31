В Тюмени перекроют дорогу на Лесобазе из-за спортивного мероприятия

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в областной столице откроют поворот с Объездной на Мельникайте. Это должно решить проблему серьёзных пробок в час пик около ТЦ «Лента». Водителям не нужно будет заезжать на кольцо. На этом участке всегда пробки, открытие поворота сделает движение по Мельникайте быстрее.