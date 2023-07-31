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Тюмень стала лидером в рейтинге аварий с электросамокатами в России

31 июля 2023, 10:54
Фото: 1MI
В стране число подобных ДТП только увеличивается.

НЦБ при МВД РФ сообщил о росте количества аварий с участием электросамокатов. Стоит отметить, что Тюменская область заняла в этом неофициальном рейтинге третье место. Нас опережают только Москва и Пермской край.

Полицейские сообщают, что в стране рост аварийности на дорогах с участием электросамокатов вырос за год на 182%. Большое число ДТП происходит на перекрёстках.

В нескольких городах действуют запреты на передвижение этой техники в центральных улицах города и некоторых парках.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году произошло уже, как минимум, 50 подобных ДТП, в которых пострадали 54 человека, в том числе 21 ребенок. Одна из аварий с участием электросамоката произошла вчера. 42-летний мужчина на пересекал на шеринговом ТС улицу 30 лет Победы и в него влетел водитель автомобиля «Дэу».

В День города Тюмени запретят кататься на электросамокатах
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах
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