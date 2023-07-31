Тюмень стала лидером в рейтинге аварий с электросамокатами в России

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году произошло уже, как минимум, 50 подобных ДТП, в которых пострадали 54 человека, в том числе 21 ребенок. Одна из аварий с участием электросамоката произошла вчера. 42-летний мужчина на пересекал на шеринговом ТС улицу 30 лет Победы и в него влетел водитель автомобиля «Дэу».