Цены на курицу побили в Тюмени исторический рекорд

Весной 2021 года сообщалось, что курица в тюменских магазинах стоила около 141 рубля. В апреле этого года «Наш город» отмечал, что за килограмм за говядины местных магазинах в среднем просили 515 рублей, свинины — 304 рубля, курицы — 209 рублей. Стоимость килограмма этого мяса в среднем составляет 737 рублей. Сосиски, колбасы и сардельки можно купить по цене от 443 рублей.