Цены на курицу побили в Тюмени исторический рекорд

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По данным ЕМИСС в июле средняя цена на охлажденное и мороженое мясо кур увеличилась на 6,5%. Теперь они составляет 196,48 рублей за кг. 12 месяцев назад оно стоило почти 186 рублей.
По информации «Нашего города», в тюменском «Ашане» самая дешевая курятина — это тушка цыплёнка-бройлера (192,99 рубля за кг). Филе «Троекурово» можно взять за 195 рублей. кг. Больше 220 рублей придётся отдать за куриные крылышки. Филе других марок стоит уже от 230 рублей.
Весной 2021 года сообщалось, что курица в тюменских магазинах стоила около 141 рубля. В апреле этого года «Наш город» отмечал, что за килограмм за говядины местных магазинах в среднем просили 515 рублей, свинины — 304 рубля, курицы — 209 рублей. Стоимость килограмма этого мяса в среднем составляет 737 рублей. Сосиски, колбасы и сардельки можно купить по цене от 443 рублей.