Спрос на страхование жизни увеличился у тюменцев

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:57
Организация «ППФ Страхование жизни» выплатила жителям региона более 4,5 млн рублей. Самая большая выплата в размере 1 млн рублей была выполнена по риску «Смертельно опасное заболевание».
Драйверами страхового рынка, по прогнозам аналитиков «Эксперт РА», станут страхование жизни и страхование от болезней и несчастных случаев, передаёт издание «РБК Тюмень».
Ранее «Наш город» писал, что жертвам политических репрессий увеличат выплаты в два раза: теперь они составят 1000 вместо 500 рублей.