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Спрос на страхование жизни увеличился у тюменцев

31 июля 2023, 08:39
Фото: 1MI
С начала 2023 года количество получателей НЖС среди тюменцев увеличилось на 5%.

Организация «ППФ Страхование жизни» выплатила жителям региона более 4,5 млн рублей. Самая большая выплата в размере 1 млн рублей была выполнена по риску «Смертельно опасное заболевание».

Драйверами страхового рынка, по прогнозам аналитиков «Эксперт РА», станут страхование жизни и страхование от болезней и несчастных случаев, передаёт издание «РБК Тюмень».

Ранее «Наш город» писал, что жертвам политических репрессий увеличат выплаты в два раза: теперь они составят 1000 вместо 500 рублей.

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#Елена Чебоксарова#Страхование#Выплаты#Общество#Тюменцы#Тюменская область
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