СМИ получили подробности отравления в детском лагере на Алтае

Мать одного из детей, получивших отравление в алтайском лагере «Горный орлёнок» Мирослава Стенникова сообщила, что у этого учреждения и раньше были проблемы с соблюдением санитарных норм.

Беседуя с журналистом NEWS.ru Стенникова рассказала, что дочь в разговорах с ней жаловалась на продукты, которыми кормили детей. Также она присылала фотографии, доказывающие антисанитарию в номерах. Сейчас девочка находится дома, она нормально себя чувствует, остались только слабые боли в желудке. По словам Стенниковой, дочь начала жаловаться на здоровье 25 июля. Пик заболевания пришёлся на 28-29 числа. Женщина поблагодарила вожатых и тренера, выхаживавших детей. Сообщается, что работа лагеря «Горный орленок» была приостановлена Роспотребнадзором 30 июля. Причиной стало массовое заболевание кишечной инфекцией. Всего отравились 67 детей, им оказывается медицинская помощь. Медики говорят, что отравление может быть связано с кишечным иерсиниозом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Стенникова рассказала, что сейчас лагерь готовится принять новую группу детей. Она переписывалась с девушкой, которая едет в «Горный орлёнок». «Администратор лагеря говорит, что все отлично у них», — подчеркнула женщина.