Сколько стоит собрать тюменского первоклассника в школу в 2023 году

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Всё ближе первые учебные дни для школьников. Больше 20 тысяч ребят пойдут в этом году в Тюменской области в первый класс. Их родители активно интересуются ценами на канцелярию, одежду и другие вещи, которые пригодятся в обучении.
Сейчас учебные тетради можно купить за 12 рублей. Ранцы простые от 999, с принтом от 1500, вместительные от 3200 рублей. Краски акварельные — 120, а пластилин от 150 рублей.
«Все купили для первоклассницы. Одежда школьная, спортивная, обувь (сменка), банты, колготки, портфель, основную канцелярию, немного тетрадей. В итоге около 25 000 рублей. И это обычная одежда не премиум, искали со скидками», — сообщает тюменка Анна В.
Самое дорогое — это одежда и сменная обувь. Хороший костюм для мальчика обойдётся примерно в 5 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в 2021 году собрать школьника стоило примерно 15 тысяч рублей (об этом сообщал «Наш город»). В 2022 эта сумма увеличилась минимум на 5 тысяч до 20. В 2023 потребуется уже минимум 23 — 25 тысяч рублей.