«Почта России» откроет новый сортировочный центр в Калининграде

Стороны также обговорили вопросы развития сети отделений почтовой связи в регионе. За счет компании завершен ремонт пяти отделений, построено одно новое, еще в 11 отделениях продолжаются работы, которые должны закончить в этом году. Комментируя изменения качества услуг, в компании заявили, что фиксируют снижение количества жалоб от граждан, в частности на две трети сократилось число жалоб на работу отделений.