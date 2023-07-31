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«Почта России» откроет новый сортировочный центр в Калининграде

31 июля 2023, 17:33
Фото: piqsels.com
Гендиректор «Почты России» Михаил Волков и губернатор Калининградской области Антон Алиханов обсудили планы компании построить в регионе свой магистральный сортировочный центр и интегрировать его в местную портовую инфраструктуру.

Действующий Калининградский сортировочный центр достиг своих параметров в обработке почтовых отправлений и не располагает мощностями, которые позволили бы раскрыть логистический потенциал области, передает gorod55.ru.

При этом, как отметил Михаил Волков, в компании наблюдают кратное увеличение потока внутренней и международной почты.

«Модернизация логистической инфраструктуры в регионе позволит нам значительно сократить сроки и повысить качество обработки писем и посылок. А сотрудникам обеспечить современные рабочие места, оснащенные по мировым стандартам», — сказал Михаил Волков.

Компания планирует построить объект, который должен иметь прямой доступ к портовой инфраструктуре и удобный выезд к городским и областным отделениям.

«Создание нового логистического комплекса позволило бы снять все ограничения с точки зрения дальнейшего роста отправлений и обработки почты», — отметил Антон Алиханов.

Стороны также обговорили вопросы развития сети отделений почтовой связи в регионе. За счет компании завершен ремонт пяти отделений, построено одно новое, еще в 11 отделениях продолжаются работы, которые должны закончить в этом году. Комментируя изменения качества услуг, в компании заявили, что фиксируют снижение количества жалоб от граждан, в частности на две трети сократилось число жалоб на работу отделений.

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