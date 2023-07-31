Необычный рекорд поставили жители Тюмени в День города

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Комсомольском тюменцы побывали на выставке «Верные сердца», где домашние питомцы продемонстрировали навыки дрессировки. А в сквере Депутатов прошёл второй конкурс графити «Краски города»: самые талантливые уличные мастера живописи были награждены.
Завершил праздник интерактивный конкурс. Его участники поставили рекорд областной столицы на «Самый дружный паровоз».
Ранее «Наш город» писал, что после салюта на Набережной подрались две тюменки.