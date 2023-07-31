nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Изображение материала

Необычный рекорд поставили жители Тюмени в День города

31 июля 2023, 07:39
Фото: 1MI
Тысячи местных жителей собрались во время праздничной программы в сквере Депутатов на Олимпийской и в сквере Комсомольский в минувшую субботу.

В Комсомольском тюменцы побывали на выставке «Верные сердца», где домашние питомцы продемонстрировали навыки дрессировки. А в сквере Депутатов прошёл второй конкурс графити «Краски города»: самые талантливые уличные мастера живописи были награждены.

Завершил праздник интерактивный конкурс. Его участники поставили рекорд областной столицы на «Самый дружный паровоз».

Ранее «Наш город» писал, что после салюта на Набережной подрались две тюменки.

Тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи», нашли. Подробности ЧП
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#День города#Праздник#Сквер Комсомольский#Сквер Депутатов#Общество#Тюменцы
Подпишитесь
«Им на нас наплевать»: участнику СВО отказали в выплатах и ветеранском удостоверении
Сегодня, 09:43
50-летний доброволец из Тюменской области приехал инвалидом из Украины
Сегодня, 03:43
Оплата проезда в отпуск и доплаты к пенсии: как изменится жизнь тюменцев с 1 августа
Сегодня, 08:36
Арбитражи июля: легальные страусы, автобусные разборки и собственная церковь
Сегодня, 07:00
Цены на курицу побили в Тюмени исторический рекорд
Сегодня, 12:24
В Тюмень вернутся ливни с грозами и 30-градусная жара
Сегодня, 07:58