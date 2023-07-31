Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В Российской Федерации День ВДВ на протяжении десятилетий отмечался неформально. Официально праздник 2 августа был установлен только в 2006 году указом российского президента. С тех пор мужчины, в разное время служившие в Воздушно-десантных войсках, отмечают этот день как профессиональный праздник.
Откуда пошла традиция отмечать День ВДВ именно в эту дату? 2 августа считается своего рода днем рождения Воздушно-десантных войск. В этот день 93 года назад в СССР на военных учениях, которые проводились рядом с Воронежем, впервые в истории высадился десант парашютистов. Выступление носило тактический характер и позволило военному руководству убедиться: отряды и даже целые дивизионы десантников нужны Вооруженным силам. С тех пор такие дивизии начали появляться, а в скором времени они стали частью структуры Вооруженных сил.
В 2023 году десантники в Тюмени, как и их коллеги из других городов Российской Федерации, в августе, 2-го числа, будут праздновать годовщину — 93 года со дня основания ВДВ. В связи с этой датой запланированы традиционные гуляния.
В Тюмени каждый год мужчины, служившие в Воздушно-десантных войсках, собираются в сквере имени Губкина, возле памятника воинам-интернационалистам, на Исторической площади возле Вечного огня, а также на Широтной улице, в сквере в честь ВДВ. В Тюмени такой сквер появился относительно недавно, а в 2021 году завершились работы по его благоустройству. На его территории установлен памятник генералу Маргелову, который командовал ВДВ во времена СССР.
Десантники, ветераны боевых действий, представители мэрии в торжественной обстановке возлагают цветы к монументам и чтят память погибших военных, служивших в ВДВ. Затем начинается неформальная программа праздника — в разных районах города проходят мастер-классы, концерты, соревнования. Перед жителями Тюмени выступают творческие коллективы, боевое искусство демонстрируют местные курсанты.
Герои праздника, десантники всех возрастов, гуляют по городу в компании детей, жен, родственников и друзей, поздравляют друг друга, общаются, вспоминают службу в Вооруженных силах. Десантники 2 августа выходят на празднование в неизменных тельняшках и голубых беретах, по которым их безошибочно можно определить.
Десантники, у которых есть личные автомобили, катаются на них по улицам Тюмени. К празднику 2 августа они украшают транспортные средства флагами с эмблемой Воздушно-десантных войск в узнаваемых голубых и зеленых цветах.
Что касается купания в фонтанах, без которого 2 августа не обходится в Москве, то в Тюмени эта традиция тоже существует. Однако возможность таких «водных процедур» напрямую зависит от погодных условий.
Близкие, друзья, коллеги и члены семей мужчин, служивших в Воздушно-десантных войсках, стараются порадовать их и преподнести 2 августа в честь Дня ВДВ подарки. Военнослужащие очень высоко ценят внимание к войскам и к своей биографии, поэтому тепло принимают подарки.
Что дарить десантнику в 2023 году — зависит от его предпочтений, однако подарок должен быть тематическим, ведь речь идет о профессиональном празднике. Хороший вариант — сувенир с символикой ВДВ: 2 августа десантнику можно подарить блокнот, ручку, кружку или керамическую фигурку в тельняшке и в голубом берете. Не менее удачным подарком станет футболка с надписью «Никто, кроме нас» — это лозунг Воздушно-десантных войск России.