Откуда пошла традиция отмечать День ВДВ именно в эту дату? 2 августа считается своего рода днем рождения Воздушно-десантных войск. В этот день 93 года назад в СССР на военных учениях, которые проводились рядом с Воронежем, впервые в истории высадился десант парашютистов. Выступление носило тактический характер и позволило военному руководству убедиться: отряды и даже целые дивизионы десантников нужны Вооруженным силам. С тех пор такие дивизии начали появляться, а в скором времени они стали частью структуры Вооруженных сил.