nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Изображение материала

Как десантники в Тюмени отметят 2 августа в 2023 году

31 июля 2023, 08:02
Фото: 1MI
Как десантники в Тюмени отметят 2 августа в 2022 году
2 августа в 2023 году День ВДВ будут отмечать широко в Тюмени, как и в других городах России. Главными героями праздника станут десантники, проходившие службу в ВДВ в разные годы.
Сюжет
Подарок

История и традиции праздника

В Российской Федерации День ВДВ на протяжении десятилетий отмечался неформально. Официально праздник 2 августа был установлен только в 2006 году указом российского президента. С тех пор мужчины, в разное время служившие в Воздушно-десантных войсках, отмечают этот день как профессиональный праздник.

Откуда пошла традиция отмечать День ВДВ именно в эту дату? 2 августа считается своего рода днем рождения Воздушно-десантных войск. В этот день 93 года назад в СССР на военных учениях, которые проводились рядом с Воронежем, впервые в истории высадился десант парашютистов. Выступление носило тактический характер и позволило военному руководству убедиться: отряды и даже целые дивизионы десантников нужны Вооруженным силам. С тех пор такие дивизии начали появляться, а в скором времени они стали частью структуры Вооруженных сил.

В 2023 году десантники в Тюмени, как и их коллеги из других городов Российской Федерации, в августе, 2-го числа, будут праздновать годовщину — 93 года со дня основания ВДВ. В связи с этой датой запланированы традиционные гуляния.

В Тюмени каждый год мужчины, служившие в Воздушно-десантных войсках, собираются в сквере имени Губкина, возле памятника воинам-интернационалистам, на Исторической площади возле Вечного огня, а также на Широтной улице, в сквере в честь ВДВ. В Тюмени такой сквер появился относительно недавно, а в 2021 году завершились работы по его благоустройству. На его территории установлен памятник генералу Маргелову, который командовал ВДВ во времена СССР.

Десантники, ветераны боевых действий, представители мэрии в торжественной обстановке возлагают цветы к монументам и чтят память погибших военных, служивших в ВДВ. Затем начинается неформальная программа праздника — в разных районах города проходят мастер-классы, концерты, соревнования. Перед жителями Тюмени выступают творческие коллективы, боевое искусство демонстрируют местные курсанты.

Герои праздника, десантники всех возрастов, гуляют по городу в компании детей, жен, родственников и друзей, поздравляют друг друга, общаются, вспоминают службу в Вооруженных силах. Десантники 2 августа выходят на празднование в неизменных тельняшках и голубых беретах, по которым их безошибочно можно определить.

Десантники, у которых есть личные автомобили, катаются на них по улицам Тюмени. К празднику 2 августа они украшают транспортные средства флагами с эмблемой Воздушно-десантных войск в узнаваемых голубых и зеленых цветах.

Что касается купания в фонтанах, без которого 2 августа не обходится в Москве, то в Тюмени эта традиция тоже существует. Однако возможность таких «водных процедур» напрямую зависит от погодных условий.

История и традиции праздникаИстория и традиции праздника
История и традиции праздника
Фото: 1MI

Что подарить на День ВДВ

Близкие, друзья, коллеги и члены семей мужчин, служивших в Воздушно-десантных войсках, стараются порадовать их и преподнести 2 августа в честь Дня ВДВ подарки. Военнослужащие очень высоко ценят внимание к войскам и к своей биографии, поэтому тепло принимают подарки.

Что дарить десантнику в 2023 году — зависит от его предпочтений, однако подарок должен быть тематическим, ведь речь идет о профессиональном празднике. Хороший вариант — сувенир с символикой ВДВ: 2 августа десантнику можно подарить блокнот, ручку, кружку или керамическую фигурку в тельняшке и в голубом берете. Не менее удачным подарком станет футболка с надписью «Никто, кроме нас» — это лозунг Воздушно-десантных войск России.

Что подарить на День ВДВЧто подарить на День ВДВ
Что подарить на День ВДВ
Фото: 1MI
#Новости#Традиции#Подарок#Праздники#Военные#ВДВ#Общество
Подпишитесь
«Им на нас наплевать»: участнику СВО отказали в выплатах и ветеранском удостоверении
Сегодня, 09:43
50-летний доброволец из Тюменской области приехал инвалидом из Украины
Сегодня, 03:43
Оплата проезда в отпуск и доплаты к пенсии: как изменится жизнь тюменцев с 1 августа
Сегодня, 08:36
Арбитражи июля: легальные страусы, автобусные разборки и собственная церковь
Сегодня, 07:00
Цены на курицу побили в Тюмени исторический рекорд
Сегодня, 12:24
В Тюмень вернутся ливни с грозами и 30-градусная жара
Сегодня, 07:58