Глава администрации Тюмени утвердил порядок работы системы оповещения при ЧС

Система оповещения предназначена для передачи экстренной информации о ЧС до руководящего состава и сил гражданской обороны и городского звена РСЧС, дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, руководителей социально значимых объектов, жителей города.