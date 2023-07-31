Глава администрации Тюмени утвердил порядок работы системы оповещения при ЧС

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук утвердил положение о работе муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
Система оповещения предназначена для передачи экстренной информации о ЧС до руководящего состава и сил гражданской обороны и городского звена РСЧС, дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, руководителей социально значимых объектов, жителей города.
Для оповещения будут использованы сирены, радио, ТВ, громкоговорители, официальный портал администрации Тюмени.
«Решение на задействование муниципальной системы оповещения принимается главой Тюмени. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или в автоматизированном режиме по решению главы города», — указано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году прошли работы по модернизации системы оповещения жителей. Проведенная работа позволит при возникновении ЧС, в автоматизированном режиме оповестить более 90% жителей региона.