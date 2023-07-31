Еще 88 километров теплотрасс были проверены методом повышенного давления в Тюмени

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Техническими службами УСТЭК было выполнено поэтапное подключение к действующей сети всех участков трубопроводов, расположенных в контурах 5 этапа. За 12 дней на 88 километрах магистральных и разводящих трубопроводов специалистами УСТЭК было выявлено и устранено 42 дефекта, которые потенциально могли стать причиной повреждений теплотрасс в зимнее время. После проведения необходимых работ управляющими компаниями горячее водоснабжение потребителей было восстановлено.
Сегодня, 31 июля, начинается 6 этап гидравлических испытаний. Ограничение ГВС коснется жителей 414 жилых домов, расположенных в районе улиц Малыгина, 50 лет ВЛКСМ, Салтыкова-Щедрина, Седова, Холодильная, Мельникайте, Республики, Киевская. Горячее водоснабжение будет временно ограничено в 12 школах и 21 детском саду. Полный список адресов и график отключения ГВС размещен на сайте УСТЭК.
Проведение гидравлических испытаний необходимо для надежной работы теплосетевого комплекса. К настоящему моменту на прочность и плотность проверено уже более 72% тепловых трасс города. К концу лета свыше 800 километров трубопроводов будет обследовано таким образом.
УСТЭК напоминает, что при обнаружении парения и растекания воды или других признаков повреждения трубопроводов необходимо обращаться по телефону контактного центра: +7 (3452) 38-62-00.