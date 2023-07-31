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Еще 88 километров теплотрасс были проверены методом повышенного давления в Тюмени

31 июля 2023, 10:24
Фото: УСТЭК
28 июля завершился 5 этап гидравлических испытаний тепловых сетей.
Фото: УСТЭК

Техническими службами УСТЭК было выполнено поэтапное подключение к действующей сети всех участков трубопроводов, расположенных в контурах 5 этапа. За 12 дней на ­88 километрах магистральных и разводящих трубопроводов специалистами УСТЭК было выявлено и устранено 42 дефекта, которые потенциально могли стать причиной повреждений теплотрасс в зимнее время. После проведения необходимых работ управляющими компаниями горячее водоснабжение потребителей было восстановлено.

Сегодня, 31 июля, начинается 6 этап гидравлических испытаний. Ограничение ГВС коснется жителей 414 жилых домов, расположенных в районе улиц Малыгина, 50 лет ВЛКСМ, Салтыкова-Щедрина, Седова, Холодильная, Мельникайте, Республики, Киевская. Горячее водоснабжение будет временно ограничено в 12 школах и 21 детском саду. Полный список адресов и график отключения ГВС размещен на сайте УСТЭК.

Проведение гидравлических испытаний необходимо для надежной работы теплосетевого комплекса. К настоящему моменту на прочность и плотность проверено уже более 72% тепловых трасс города. К концу лета свыше 800 километров трубопроводов будет обследовано таким образом.

УСТЭК напоминает, что при обнаружении парения и растекания воды или других признаков повреждения трубопроводов необходимо обращаться по телефону контактного центра: +7 (3452) 38-62-00.

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