Еще 88 километров теплотрасс были проверены методом повышенного давления в Тюмени

Техническими службами УСТЭК было выполнено поэтапное подключение к действующей сети всех участков трубопроводов, расположенных в контурах 5 этапа. За 12 дней на ­88 километрах магистральных и разводящих трубопроводов специалистами УСТЭК было выявлено и устранено 42 дефекта, которые потенциально могли стать причиной повреждений теплотрасс в зимнее время. После проведения необходимых работ управляющими компаниями горячее водоснабжение потребителей было восстановлено.