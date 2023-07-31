Дожди могут затопить Тобольск на этой неделе

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
По данным Гисметео, в Тобольске на протяжении всей недели ожидают осадки. Влажность воздуха резко повысится до 85%. В среду, 2 августа, возможна гроза и до 2 мм осадков. Непогода ожидается 5 и 6 августа, в город придут ливни.
Из-за северного ветра в Тобольске немного похолодает. С 4 и 5 августа днём ожидается до + 24 градусов. Далее в город может вернуться жара, к концу недели до + 28.
Ранее «Наш город» сообщал, что 26 июля ливни обрушились на Тобольский район. По словам очевидцев, дождь прошел у «Виадука» недалеко от Тобольска. При этом в городе осадков не было. Ливень обрушился на трассу Тюмень — ХМАО, видимость на дороге снизилась до 150 метров.