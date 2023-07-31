Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели

Онлайн-сервисы фиксируют резкое снижение цен на авиабилеты до Сочи. В августе слетать в курортный город страны будет стоить тюменцам около 11 тысяч рублей. Ближе к концу месяца цены снизятся до 9 тысяч. Скорее всего это связанно с природными катаклизмами, которые обрушились на город в середине июля.