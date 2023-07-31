Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Онлайн-сервисы фиксируют резкое снижение цен на авиабилеты до Сочи. В августе слетать в курортный город страны будет стоить тюменцам около 11 тысяч рублей. Ближе к концу месяца цены снизятся до 9 тысяч. Скорее всего это связанно с природными катаклизмами, которые обрушились на город в середине июля.
Между тем в июле стоимость перелёта (в одном направлении) поднималась до 15 тысяч за билет. Ещё в мае авиабилеты Тюмень — Сочи можно было взять за 8,8 тысяч рублей.
По данным сервиса Яндекс.Касса к концы сентября слетать до самого известного курортного города России будет стоить 6,8 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что цена авиабилетов из Тюмени в Москву существенно снизилась 15 мая. Тогда их можно было купить за 2 400 рублей.