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Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели

31 июля 2023, 12:55
Фото: 1MI
При этом сезон отпусков ещё не закончился.

Онлайн-сервисы фиксируют резкое снижение цен на авиабилеты до Сочи. В августе слетать в курортный город страны будет стоить тюменцам около 11 тысяч рублей. Ближе к концу месяца цены снизятся до 9 тысяч. Скорее всего это связанно с природными катаклизмами, которые обрушились на город в середине июля.

Между тем в июле стоимость перелёта (в одном направлении) поднималась до 15 тысяч за билет. Ещё в мае авиабилеты Тюмень — Сочи можно было взять за 8,8 тысяч рублей.

По данным сервиса Яндекс.Касса к концы сентября слетать до самого известного курортного города России будет стоить 6,8 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что цена авиабилетов из Тюмени в Москву существенно снизилась 15 мая. Тогда их можно было купить за 2 400 рублей.

Для тюменцев подешевел отдых в Сочи, но подорожал в Туапсе
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Цены
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