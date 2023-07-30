Вышел из дома и не вернулся: в Ишиме пропал 13-летний подросток

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более суток продолжались поиски пропавшего 42-летнего Рустэма Горбатова с двухлетним ребенком. Сообщалось, что ночью 26 июля мужчина взял своего племянника и ушел из дома в неизвестном направлении. Нашли тюменца вечером в пятницу. Информации о том, где они находились нет.