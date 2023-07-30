nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Изображение материала

Вышел из дома и не вернулся: в Ишиме пропал 13-летний подросток

30 июля 2023, 05:54
Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи
Из дома он ушел в субботу, 29 июля, вечером.
Сюжет
Тюмень

В Ишиме пропал 13-летний Иван Сорокин. Школьник вечером в субботу, 29 июля, ушел из дома и после этого перестал выходить на связь с семьей. Его поиски ведут волонтеры «Тюменьрегионспас» и сотрудники полиции.

В распространенной ориентировке указано, что рост ребенка 1,5 метра, телосложение худощавое, глаза серые, волосы темно-русые. Во что был одет неизвестно.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ивана Сорокина, просят звонить по телефонам: 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52 или 112.

«Провела всю ночь на детской площадке»: пропавшую в Заводоуковске школьницу нашли
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более суток продолжались поиски пропавшего 42-летнего Рустэма Горбатова с двухлетним ребенком. Сообщалось, что ночью 26 июля мужчина взял своего племянника и ушел из дома в неизвестном направлении. Нашли тюменца вечером в пятницу. Информации о том, где они находились нет.

Читайте также:
В тюменской деревне сгорел дом. Во время тушения было обнаружено тело человекаИз-за атаки беспилотников задержан самолет из Тюмени во ВнуковоРаботодатели заплатят тюменцам до 230 тысяч рублей за сбор яблок
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск человека#Пропавшие#Тюмень#Тюменская область#Дети
Подпишитесь
Самый лучший день. Как Тюмень отметила 437-летие
Вчера, 19:13
«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП
28 июля, 08:15
«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов
28 июля, 01:00
«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области
28 июля, 07:12
Тюменские медики перечислили самые распространенные виды рака
Вчера, 11:59
Это случится через неделю: тюменцам обещают в августе ливневые дожди
Вчера, 04:56