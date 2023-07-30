Вышел из дома и не вернулся: в Ишиме пропал 13-летний подросток

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
В Ишиме пропал 13-летний Иван Сорокин. Школьник вечером в субботу, 29 июля, ушел из дома и после этого перестал выходить на связь с семьей. Его поиски ведут волонтеры «Тюменьрегионспас» и сотрудники полиции.
В распространенной ориентировке указано, что рост ребенка 1,5 метра, телосложение худощавое, глаза серые, волосы темно-русые. Во что был одет неизвестно.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ивана Сорокина, просят звонить по телефонам: 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более суток продолжались поиски пропавшего 42-летнего Рустэма Горбатова с двухлетним ребенком. Сообщалось, что ночью 26 июля мужчина взял своего племянника и ушел из дома в неизвестном направлении. Нашли тюменца вечером в пятницу. Информации о том, где они находились нет.