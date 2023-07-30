В тюменской деревне сгорел дом. Во время тушения было обнаружено тело человека

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Один человек погиб во время пожара, произошедшего накануне вечером в поселке Маслянский Сладковского района. Около шести часов здесь загорелись жилой дом и хозяйственные постройки.
На тушение огня были направлены 3 единицы техники, 10 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, в пожаре погиб один человек.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Наш Город» писал, что в 8 июля в селе Одино Викуловского района во время пожара в одноэтажном двухквартирном доме погиб человек. Причиной возникновения огня также являлось нарушение правил пожарной безопасности.