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В тюменской деревне сгорел дом. Во время тушения было обнаружено тело человека

30 июля 2023, 05:30
Фото: 1MI

В тюменской деревне во время пожара погиб человек

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Сюжет
Тюмень

Один человек погиб во время пожара, произошедшего накануне вечером в поселке Маслянский Сладковского района. Около шести часов здесь загорелись жилой дом и хозяйственные постройки.

На тушение огня были направлены 3 единицы техники, 10 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, в пожаре погиб один человек.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Наш Город» писал, что в 8 июля в селе Одино Викуловского района во время пожара в одноэтажном двухквартирном доме погиб человек. Причиной возникновения огня также являлось нарушение правил пожарной безопасности.

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