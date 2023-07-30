На Тюменскую область надвигаются грозы и сильный ветер

В Тюмени воскресенье пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем термометры покажут +25…+27, в вечернее время суток +15…+16. В последний день июля в областной столице, также как и на территории всего юга области, вероятны дожди, в отдельных районах грозы. В ночные часы температура воздуха составит +11…+16, днем +22…+27, скорость ветра 4-9 метров в секунду.