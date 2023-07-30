На Тюменскую область надвигаются грозы и сильный ветер

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В Тюменской области сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха +23…+28 и усиление ветра до 14 метров в секунду.
В Тюмени воскресенье пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем термометры покажут +25…+27, в вечернее время суток +15…+16. В последний день июля в областной столице, также как и на территории всего юга области, вероятны дожди, в отдельных районах грозы. В ночные часы температура воздуха составит +11…+16, днем +22…+27, скорость ветра 4-9 метров в секунду.
Первый день августа в областной столице ожидается солнечным. Максимальная температура воздуха в этот день составит +25…+27. На юге региона в отдельных районах ожидаются грозы, дожди, ветер до 14 метров в секунду.
Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи обещают жителям Тюменской области теплый август в этом году. Первая декада месяца ожидается сухой и жаркой. Дожди придут на территорию региона во второй декаде.