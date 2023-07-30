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На путепроводе на тюменской объездной изменят схему движения

30 июля 2023, 07:40
Фото: 1MI
В понедельник на Обходе Тюмени начнется пятый этап ремонтных работ.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени сегодня вечером перекроют часть путепровода через Транссиб на Обходе города в районе улицы Авторемонтной. После 21:00 подрядная организация приступит к перестановке ограждения зоны ремонтных работ.

Временно движение будет осуществляться по одной полосе по направлению в сторону Ямской. Завершить перестановку ограждения планируется к утру понедельника, чтобы не создавать автомобилистам неудобств для проезда, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

По данным Главного управления строительства Тюменской области, 31 июля дорожные службы приступят к выполнению ремонтных работ на путепроводе в рамках пятого этапа. Подрядчик отремонтирует центральную часть. Объезд зоны ремонта организуют с двух сторон.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области началась разработка проектной документации по строительству второго транспортного кольца. Работы планируют завершить до конца 2023 года.

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