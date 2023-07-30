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Итоги недели: атака беспилотников, Тюмень отметила 437-летие, в августе будут ливни

30 июля 2023, 16:07
Фото: 1MI
Главные события с 24 по 30 июля в Тюмени.
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Итоги

Самолёт из Тюмени задержали из-за атаки украинских беспилотников

Рейс из областной в российскую столицу задержали на 1 час. Это было связано с ограничением на полёты ввиду атак украинских беспилотников.

Таким образом, самолет из Тюмени в Москву вылетел в 10.46 вместо 9.50 по тюменскому времени.

Напомним, что минувшей ночью беспилотники атаковали российскую столицу. Это случилось в 3 часа. Были повреждены фасады на офисных башнях. Пострадал только охранник здания.

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Тюмень отметила 437-летие

Жители областной столицы спели вместе с группой «Любэ» и посмотрели 10-минутный салют на Набережной.

К сожалению, День города в Тюмени не обошёлся без трагедии. Пока местные жители устраивали танцы, играли на инструментах, взбирались на высоту и принимали участие в конкурсах, один из тюменцев выпал из окна 20-этажного дома по улице Тимофея Чаркова. Он разбился насмерть.

Автопробеги, танцы и Парад колясок: Тюмень отмечает День города
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Пикет против строительства межвузовского кампуса

Тюменские власти планируют построить межвузовский кампус рядом с Гагаринским парком.

Местные жители не хотят лишиться зеленой зоны отдыха и готовы подписать петицию против этого. Они недоумевают, почему тюменские власти не спросили мнения горожан.

Накануне дня города, 28 июля, тюменец вышел на одиночный пикет против строительства кампуса у здания горадминистрации.

Напомним, что в планах у тюменских властей построить межвузовский кампус вблизи озера Круглое. Здесь будут располагаться многофункциональный спортцентр, колесо обозрения и многое другое, включая даже причал с яхтами.

Губернатор Моор показал проект межвузовского кампуса в Тюмени
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За пост главы региона в Тюменской области будут бороться четверо кандидатов

В настоящее время удостоверения кандидатов в губернаторы нашего региона получили Иван Левченко от КПРФ, Владимир Пискайкин от «Справедливой России», Денис Садовников от ЛДПР и Александр Моор от «Единой России».

Председатель тюменского избиркома Игорь Халин пожелал кандидатам успехов.

Четверо кандидатов поборются за пост губернатора Тюменской области
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Целую неделю в Тюмени обещают ливни

Первая неделя последнего месяца лета будет дождливой. Кратковременные осадки ожидаются с 1 по 4 августа. Могут быть грозы, в следующее воскресенье на Тюмень обрушится ливень. Правда, теплая погода в городе сохранится: ожидается до + 26 … + 28 градусов.

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#Елена Чебоксарова#Итоги#Беспилотник#Кампус#Дожди#Александр Моор#Общество#Новости тюмени
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