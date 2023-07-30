Итоги недели: атака беспилотников, Тюмень отметила 437-летие, в августе будут ливни

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Рейс из областной в российскую столицу задержали на 1 час. Это было связано с ограничением на полёты ввиду атак украинских беспилотников.
Таким образом, самолет из Тюмени в Москву вылетел в 10.46 вместо 9.50 по тюменскому времени.
Напомним, что минувшей ночью беспилотники атаковали российскую столицу. Это случилось в 3 часа. Были повреждены фасады на офисных башнях. Пострадал только охранник здания.
Жители областной столицы спели вместе с группой «Любэ» и посмотрели 10-минутный салют на Набережной.
К сожалению, День города в Тюмени не обошёлся без трагедии. Пока местные жители устраивали танцы, играли на инструментах, взбирались на высоту и принимали участие в конкурсах, один из тюменцев выпал из окна 20-этажного дома по улице Тимофея Чаркова. Он разбился насмерть.
Тюменские власти планируют построить межвузовский кампус рядом с Гагаринским парком.
Местные жители не хотят лишиться зеленой зоны отдыха и готовы подписать петицию против этого. Они недоумевают, почему тюменские власти не спросили мнения горожан.
Накануне дня города, 28 июля, тюменец вышел на одиночный пикет против строительства кампуса у здания горадминистрации.
Напомним, что в планах у тюменских властей построить межвузовский кампус вблизи озера Круглое. Здесь будут располагаться многофункциональный спортцентр, колесо обозрения и многое другое, включая даже причал с яхтами.
В настоящее время удостоверения кандидатов в губернаторы нашего региона получили Иван Левченко от КПРФ, Владимир Пискайкин от «Справедливой России», Денис Садовников от ЛДПР и Александр Моор от «Единой России».
Председатель тюменского избиркома Игорь Халин пожелал кандидатам успехов.
Первая неделя последнего месяца лета будет дождливой. Кратковременные осадки ожидаются с 1 по 4 августа. Могут быть грозы, в следующее воскресенье на Тюмень обрушится ливень. Правда, теплая погода в городе сохранится: ожидается до + 26 … + 28 градусов.