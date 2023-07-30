Итоги недели: атака беспилотников, Тюмень отметила 437-летие, в августе будут ливни

К сожалению, День города в Тюмени не обошёлся без трагедии. Пока местные жители устраивали танцы, играли на инструментах, взбирались на высоту и принимали участие в конкурсах, один из тюменцев выпал из окна 20-этажного дома по улице Тимофея Чаркова. Он разбился насмерть.