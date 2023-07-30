Администрация Тюмени заработала на платных парковках более 38 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:11
Более 38 миллионов рублей заработала администрация Тюмени на платных парковках за первые шесть месяцев этого года. До конца года городскую казну, по планам властей, пополнят еще более 25 миллионов рублей.
Для сравнения, в 2022 году доходы от платных паркингов составили 44,3 миллиона рублей, двумя годами ранее, в 2021 году, — 38,2 миллиона рублей.
По словам директора «Тюменьгортранс» Алексея Санника, на данный момент в областной столице оборудовано 2,7 тысяч платных машиномест в 14 парковочных зонах. На создание единого платного парковочного пространства в Тюмени начиная с 2016 года было потрачено около 90 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в платный режим работы будет переведена многоуровневая подземная парковка у Драмтеатра. На эти цели из городского бюджета потратят более 9,5 миллионов рублей. Работы по поставке и монтажу необходимого оборудования будут проведены до 1 ноября 2023 года.