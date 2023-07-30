Администрация Тюмени заработала на платных парковках более 38 миллионов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в платный режим работы будет переведена многоуровневая подземная парковка у Драмтеатра. На эти цели из городского бюджета потратят более 9,5 миллионов рублей. Работы по поставке и монтажу необходимого оборудования будут проведены до 1 ноября 2023 года.