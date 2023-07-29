В Тюменской области побит «рекорд» по детской инвалидности

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:46
В Тюменской области растет уровень первичной детской инвалидности. В 2022 году этот показатель составлял 37,7 на 10 тысяч человек, что является максимальным значением за период с 2017 года.
По данным департамента здравоохранения региона, в минувшем году инвалидность была поставлена 1 411 детям, двумя годами ранее — 1052. При этом основными причинами инвалидности стали заболевания эндокринной и нервной систем, расстройства психики.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области проживают более 95 тысяч с инвалидностью: 11,4 тысячи человек — инвалиды первой группы, 31,8 тысяч человек — инвалиды второй группы, 43,1 тысяча человек — третьей группы, 8 тысяч 759 человек — дети-инвалиды.