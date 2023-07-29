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В Тюменской области побит «рекорд» по детской инвалидности

29 июля 2023, 03:43
Фото: 1MI
В регионе в 2022 году инвалидность была поставлена более 1400 детям.
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Тюмень

В Тюменской области растет уровень первичной детской инвалидности. В 2022 году этот показатель составлял 37,7 на 10 тысяч человек, что является максимальным значением за период с 2017 года.

По данным департамента здравоохранения региона, в минувшем году инвалидность была поставлена 1 411 детям, двумя годами ранее — 1052. При этом основными причинами инвалидности стали заболевания эндокринной и нервной систем, расстройства психики.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области проживают более 95 тысяч с инвалидностью: 11,4 тысячи человек — инвалиды первой группы, 31,8 тысяч человек — инвалиды второй группы, 43,1 тысяча человек — третьей группы, 8 тысяч 759 человек — дети-инвалиды.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Инвалиды#Тюмень#Дети#Тюменская область
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