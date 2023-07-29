В Тюменской области побит «рекорд» по детской инвалидности

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области проживают более 95 тысяч с инвалидностью: 11,4 тысячи человек — инвалиды первой группы, 31,8 тысяч человек — инвалиды второй группы, 43,1 тысяча человек — третьей группы, 8 тысяч 759 человек — дети-инвалиды.