В Тюменской области набирает обороты уборка урожая

Агропромышленный комплекс региона не смотря на климатические катаклизмы показывает уверенные темпы роста. В прошлом году индекс сельхозпроизводства в составил практически 115 процентов, а объем федеральной финансовой поддержки развития АПК Тюменской области увеличен с 560 миллионов рублей в 2022 году до 600 миллионов рублей в 2023 году.