В Тюменской области набирает обороты уборка урожая

Posted 29 июля, 12:03
Published 29 июля, 12:03
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В настоящее время на территории Тюменской области уже собрано:
Агропромышленный комплекс региона не смотря на климатические катаклизмы показывает уверенные темпы роста. В прошлом году индекс сельхозпроизводства в составил практически 115 процентов, а объем федеральной финансовой поддержки развития АПК Тюменской области увеличен с 560 миллионов рублей в 2022 году до 600 миллионов рублей в 2023 году.
Объем средств, направляемых из бюджета Тюменской области на поддержку сельского хозяйства, составит в этом году более трёх миллиардов рублей. Глава региона Александр Моор неоднократно подчеркивал, что развитие АПК — приоритетное направление работы областных органов власти.