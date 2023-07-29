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Posted 29 июля, 12:03

Published 29 июля, 12:03

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

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В Тюменской области набирает обороты уборка урожая

29 июля 2023, 12:03
Фото: 1MI
Сельхозпредприятия Тюменской области набирают темпы по уборке урожая. Основные работы сейчас проходят на полях с картофелем, капусты и свёклы, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.

В настоящее время на территории Тюменской области уже собрано:

  • 221 тонна картофеля, урожайность — 381 центнер с гектара;
  • 1166 тонн капусты, урожайность — 614 центнеров с гектара;
  • 228 тонн свеклы, урожайность — 351 центнер с гектара;
  • 19 тонн озимой пшеницы, урожайность которой составляет 17 центнеров с гектара.

Агропромышленный комплекс региона не смотря на климатические катаклизмы показывает уверенные темпы роста. В прошлом году индекс сельхозпроизводства в составил практически 115 процентов, а объем федеральной финансовой поддержки развития АПК Тюменской области увеличен с 560 миллионов рублей в 2022 году до 600 миллионов рублей в 2023 году.

Объем средств, направляемых из бюджета Тюменской области на поддержку сельского хозяйства, составит в этом году более трёх миллиардов рублей. Глава региона Александр Моор неоднократно подчеркивал, что развитие АПК — приоритетное направление работы областных органов власти.

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