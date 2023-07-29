В Тюмени женщине удалили кисту объемом в 200 миллилитров

Сначала тюменке было назачено консервативное лечение. Но так как оно не принесло нужного результата, было принято решение о проведении операции. Новообразование удалили малоинвазивным хирургическим способом. Операция прошла успешно, уже через три дня после проведения вмешательства женщину выписали из больницы. В настоящее время она чувствует себя хорошо.