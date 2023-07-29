В Тюмени женщине удалили кисту объемом в 200 миллилитров

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Тюменские медики удалили у пациентки кисту забрюшинного пространства. Ее размер достиг 200 миллилитров. Женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боли в подвздошной области.
Сначала тюменке было назачено консервативное лечение. Но так как оно не принесло нужного результата, было принято решение о проведении операции. Новообразование удалили малоинвазивным хирургическим способом. Операция прошла успешно, уже через три дня после проведения вмешательства женщину выписали из больницы. В настоящее время она чувствует себя хорошо.
Ранее «Наш Город» писал, что 67-летний дачник попал в больницу с ожогами после покоса травы. Травмы он получил из-за чистотела, сок которого попал на его лицо и в ротовую полость.