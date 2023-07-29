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В Тюмени из окна 20-этажки по Тимофея Чаркова выпал мужчина

29 июля 2023, 09:40
Фото: ЧС Тюмень
От полученных травм он скончался на месте ЧП.
Сюжет
Тюмень

Праздничный День города в Тюмени не обошелся без трагедий. Из окна 20-этажного дома по улице Тимофея Чаркова, 28, выпал мужчина.

От полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщают очевидцы. На место происшествия были вызваны медики.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области и региональный департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что 13 июля в Тюмени из окна девятиэтажного дома выпала 15-летняя девочка. От полученных травм школьница скончалась.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Человек выпал из окна
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