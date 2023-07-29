В Тюмени из окна 20-этажки по Тимофея Чаркова выпал мужчина

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Праздничный День города в Тюмени не обошелся без трагедий. Из окна 20-этажного дома по улице Тимофея Чаркова, 28, выпал мужчина.
От полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщают очевидцы. На место происшествия были вызваны медики.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области и региональный департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что 13 июля в Тюмени из окна девятиэтажного дома выпала 15-летняя девочка. От полученных травм школьница скончалась.