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Тюменцы сообщают, что их сосед в СНТ «Ягодное» кошмарит домашних животных

29 июля 2023, 14:04
Фото: 1MI
Жители Тюмени сообщили, что на Велижанском тракте в СНТ «Ягодное» обнаружили труп собаки.

Очевидцы написали пост в паблике «ЧС Тюмень» социальной сети Вконтакте с вопросом, как им поступить в данной ситуации.

«Причем это не первый случай, когда он собак кошмарит, управы на него нету в СНТ», — рассказал в комментариях местный житель.

Автор поста пояснил, что собака сорвалась с цепи и убежала купаться в пожарном водоеме, за что её и пристрелил сосед, потому что он считает этот водоем своей собственностью.

«А, может, для начала научиться соблюдать самим законы РФ и выгуливать своих собак на поводке и в наморднике? Сначала ваши „любимцы“ бегают везде. А потом вы ноете, что убили собачку! В первую очередь вас как владельца нужно привлечь к ответственности, в том, что произошло виноваты сами!» — ответил в комментариях один из подписчиков.

Многие другие тюменцы посоветовали написать заявление в полицию.

«Наш город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее «Наш город» писал, что администрация Ишима заплатит компенсацию детям, которых покусали бездомные собаки. Всего пострадали шестеро несовершеннолетних ишимцев.

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#Елена Чебоксарова#Собаки#Животные#Жестокое обращение с животными#Общество#Тюменцы
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