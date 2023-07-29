Тюменцы сообщают, что их сосед в СНТ «Ягодное» кошмарит домашних животных

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Очевидцы написали пост в паблике «ЧС Тюмень» социальной сети Вконтакте с вопросом, как им поступить в данной ситуации.
«Причем это не первый случай, когда он собак кошмарит, управы на него нету в СНТ», — рассказал в комментариях местный житель.
Автор поста пояснил, что собака сорвалась с цепи и убежала купаться в пожарном водоеме, за что её и пристрелил сосед, потому что он считает этот водоем своей собственностью.
«А, может, для начала научиться соблюдать самим законы РФ и выгуливать своих собак на поводке и в наморднике? Сначала ваши „любимцы“ бегают везде. А потом вы ноете, что убили собачку! В первую очередь вас как владельца нужно привлечь к ответственности, в том, что произошло виноваты сами!» — ответил в комментариях один из подписчиков.
Многие другие тюменцы посоветовали написать заявление в полицию.
«Наш город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее «Наш город» писал, что администрация Ишима заплатит компенсацию детям, которых покусали бездомные собаки. Всего пострадали шестеро несовершеннолетних ишимцев.