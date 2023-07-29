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Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах в августе

29 июля 2023, 11:18
Фото: ГИБДД
В конце августа возрастет риск возникновения ДТП.
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Тюмень

Тюменских автовладельцев предупредили об ухудшении дорожной обстановки в августе и увеличении аварийности. В частности, в третьей декаде последнего летнего месяца. Этому может способствовать возвращение жителей северных регионов из отпусков к началу нового учебного года, а также увеличение дорожного трафика.

В связи с этим автоинспекторы рекомендуют водителям чаще отдыхать, а не стараться проезжать большие перегоны без сна, стараясь поскорее вернуться домой. Для стабилизации обстановки Госавтоинспекция проведет в третьей декаде мероприятие «Дорога домой».

Еще один риск связан с увеличением детской дорожной аварийности, так как дети будут возвращаться с летнего отдыха, из загородных лагерей, отвыкнув от интенсивного городского движения.

Вероятен также рост числа ДТП, связанных с пьяным вождением, учитывая продолжающийся период жаркой погоды. Для предотвращения этих вида аварийности пройдут дополнительные мероприятия по противодействию пьяному вождению и профилактике детского травматизма.

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По данным ГИБДД по Тюменской области, в июле этого года в регионе практически удалось произошло 236 ДТП, в которых погибли 16 человек. В июле 2022 года в авариях погибли 15 человек, 288 получили травмы.

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменской трассе неделю назад, 23 июля, произошла смертельная авария с участием автобуса и легкового автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии погиб 34-летний водитель легкового авто.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Дети#Тюменская область
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