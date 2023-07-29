Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах в августе

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Тюменских автовладельцев предупредили об ухудшении дорожной обстановки в августе и увеличении аварийности. В частности, в третьей декаде последнего летнего месяца. Этому может способствовать возвращение жителей северных регионов из отпусков к началу нового учебного года, а также увеличение дорожного трафика.
В связи с этим автоинспекторы рекомендуют водителям чаще отдыхать, а не стараться проезжать большие перегоны без сна, стараясь поскорее вернуться домой. Для стабилизации обстановки Госавтоинспекция проведет в третьей декаде мероприятие «Дорога домой».
Еще один риск связан с увеличением детской дорожной аварийности, так как дети будут возвращаться с летнего отдыха, из загородных лагерей, отвыкнув от интенсивного городского движения.
Вероятен также рост числа ДТП, связанных с пьяным вождением, учитывая продолжающийся период жаркой погоды. Для предотвращения этих вида аварийности пройдут дополнительные мероприятия по противодействию пьяному вождению и профилактике детского травматизма.
По данным ГИБДД по Тюменской области, в июле этого года в регионе практически удалось произошло 236 ДТП, в которых погибли 16 человек. В июле 2022 года в авариях погибли 15 человек, 288 получили травмы.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменской трассе неделю назад, 23 июля, произошла смертельная авария с участием автобуса и легкового автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии погиб 34-летний водитель легкового авто.