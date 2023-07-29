Тюменские медики перечислили самые распространенные виды рака

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Тюменской области растет число онкобольных. По итогам 2022 года в регионе было зарегистрировано 42 тысячи 465 жителей с диагнозом рак.
У большей части из них выявлены злокачественные новообразования молочной железы (17,0%), злокачественные новообразования кожи (12,7%), предстательной железы (8,9%), тела матки (6%), почки (6%).
Медики отмечают, что преимущественно онкологией страдают жители городов. Большая часть онкобольных проживает в Тюмени, Тобольске и Ишиме. В селах диагноз рак поставлен 34% жителей от общего числа больных.
Одновременно с ростом число онкобольных увеличивается смертность от данного заболевания — за год этот показатель вырос на 13%. 34,5% смертельных случаев зарегистрировано у пациентов с раком пищевода, 27,8% — у пациентов с диагнозом рак тела матки, 25% и 16% — рак шейки матки и молочной железы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году инвалидность была поставлена более 1400 детям. На сегодняшний день в регионе проживают 8,7 тысяч детей-инвалидов.