Тюменские медики перечислили самые распространенные виды рака

Одновременно с ростом число онкобольных увеличивается смертность от данного заболевания — за год этот показатель вырос на 13%. 34,5% смертельных случаев зарегистрировано у пациентов с раком пищевода, 27,8% — у пациентов с диагнозом рак тела матки, 25% и 16% — рак шейки матки и молочной железы.