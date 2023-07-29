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Тюмень готовится к Параду красных машин. Видео

29 июля 2023, 06:42
Фото: Тюмень. Администрация города.
Автопробег стартует в полдень.
Сюжет
Тюмень
Фото: Тюмень. Администрация города.

Сотни тюменцев начали празднование Дня города с утренней пробежки. Участие в мероприятии также принял глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Через несколько минут, в 12:00, от площади Технопарка стартует Парад красных машин. В настоящее время там выстраиваются автомобили, работают интерактивные площадки.

Видео: Тюмень. Администрация города.

В полдень на площади 400-летия Тюмени состоится открытие праздничной программы «Тюмень — наш дом». На одной из площадок жители и гости города могут поучаствовать в создании арт-объекта из ниток «Тюмень 437», как бы вплетая себя в общую «картину».

Неподалёку разместится выставка фотографий «Тюмень в объективе» в формате «Было/Стало», которая продемонстрирует, как менялся наш город со временем.

Видео: Тюмень. Администрация города.

Также на площади организаторы предлагают создать фотомозаику сегодняшнего дня — большой пазл из снимков жителей и гостей Тюмени, которые сделаны здесь же, непосредственно во время праздника. Гости локации получают фото и приклеивают его на стенд с мозаикой. В собранном виде должна получиться надпись «Тюмень — наш дом» и #Мывместе.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени будут организованы десятки праздничных площадок в городе, пройдут концертные выступления, как твоорчских коллективов города, так и приглашенных звезд.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#День города#Общество#Новости тюмени#Видео
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