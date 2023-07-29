Тюмень готовится к Параду красных машин. Видео

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Сотни тюменцев начали празднование Дня города с утренней пробежки. Участие в мероприятии также принял глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
Через несколько минут, в 12:00, от площади Технопарка стартует Парад красных машин. В настоящее время там выстраиваются автомобили, работают интерактивные площадки.
В полдень на площади 400-летия Тюмени состоится открытие праздничной программы «Тюмень — наш дом». На одной из площадок жители и гости города могут поучаствовать в создании арт-объекта из ниток «Тюмень 437», как бы вплетая себя в общую «картину».
Неподалёку разместится выставка фотографий «Тюмень в объективе» в формате «Было/Стало», которая продемонстрирует, как менялся наш город со временем.
Также на площади организаторы предлагают создать фотомозаику сегодняшнего дня — большой пазл из снимков жителей и гостей Тюмени, которые сделаны здесь же, непосредственно во время праздника. Гости локации получают фото и приклеивают его на стенд с мозаикой. В собранном виде должна получиться надпись «Тюмень — наш дом» и #Мывместе.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени будут организованы десятки праздничных площадок в городе, пройдут концертные выступления, как твоорчских коллективов города, так и приглашенных звезд.