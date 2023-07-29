Тюмень готовится к Параду красных машин. Видео

Также на площади организаторы предлагают создать фотомозаику сегодняшнего дня — большой пазл из снимков жителей и гостей Тюмени, которые сделаны здесь же, непосредственно во время праздника. Гости локации получают фото и приклеивают его на стенд с мозаикой. В собранном виде должна получиться надпись «Тюмень — наш дом» и #Мывместе.