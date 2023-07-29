Стали известны подробности трагедии на Мысу

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 13:52. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 9 минут. К сожалению, мужчина скончался до приезда врачей — медики констатировали смерть.