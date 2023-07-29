Стали известны подробности трагедии на Мысу

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Стали известны подробности ЧП, произошедшего сегодня днем на Мысу. Из окна дома по улице Тимофея Чаркова выпал мужчина.
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 13:52. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 9 минут. К сожалению, мужчина скончался до приезда врачей — медики констатировали смерть.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 15 июля из окна многоэтажного дома выпала женщина 1989 года рождения. От полученных травм тоболячка скончалась на месте ЧП.