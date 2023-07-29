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Стали известны подробности трагедии на Мысу

29 июля 2023, 12:47
Фото: 1MI
О произошедшем ЧП рассказали медики.
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Тюмень

Стали известны подробности ЧП, произошедшего сегодня днем на Мысу. Из окна дома по улице Тимофея Чаркова выпал мужчина.

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 13:52. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 9 минут. К сожалению, мужчина скончался до приезда врачей — медики констатировали смерть.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 15 июля из окна многоэтажного дома выпала женщина 1989 года рождения. От полученных травм тоболячка скончалась на месте ЧП.

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