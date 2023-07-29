nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:13

Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:16

Updated Сегодня, 19:16

Изображение материала

Самый лучший день. Как Тюмень отметила 437-летие

29 июля 2023, 19:13
Фото: 1MI
Праздничный репортаж «Нашего города».

Фестиваль «Танцующий город»

Открытие праздника началось с мероприятия на Центральной площади Тюмени. Здесь выступили ведущие хореографы, которые провели для тюменцев уроки по разным видам танца.

Выставка ковротворчества на площади 400-летия

Возле Драмтеатра был установлен шатер с выставкой сибирских ковров, которые пользовались высоким спросом по всей стране. Современные мастерицы выложили материалы для мастер-классов, особенно популярных для юных жителей Тюмени.

Парад красных машин

В колонне участвовали легковые автомобили, общественный транспорт и мотоциклы. Парад стартовал от Технопарка.

Правда, колонны из красных автомобилей почему-то не пропускали пешеходов на зелёный сигнал светофора.

Парад колясок возле администрации Тюмени

Возле здания администрации сегодня прошёл парад колясок. Победила семья, оформившая коляску в стиле «Белоснежка и семь гномов».

Трагедия в День города

К сожалению, День города в Тюмени не обошелся без трагедии. В Заречном микрорайоне, по улице Тимофея Чаркова, из окна жилого дома N 28, выпал молодой человек. Он скончался на месте.

Фестиваль кубинского танца

На Набережной сегодня развернулся фестиваль кубинского танца «CHACKA CHACKA».

Вместе с танцорами у «Конторы пароходства» зажигала вся Тюмень.

Экстремальный трюк от губернатора на Набережной

Александр Моор поучаствовал в экстремальном трюке на «Улице классики». Он поделился, что ощущения были незабываемыми.

Бесплатный концерт «Любэ»

Завершилось празднование Дня города концертом группы «Любэ», на котором были главы региона и Тюмени. Среди приглашённых также находились участники СВО и их близкие, в поддержку которых, по словам тюменских властей, и было организовано выступление.

Песню «Выйду ночью в поле с конем» тюменцы исполняли хором.

После завершения выступления группы тюменцы отправились смотреть фейерверки в сторону Набережной.

Видео: 1MI

Праздничный салют

Праздничный салют состоялся в Тюмени в 22.00. Он продолжался 10 минут.

Тюменцы уехали в переполненных автобусах

Автобус, отъезжающий с Цветного бульвара, наполнится пассажирами за считанные секунды. Тюменцы поделились, что происходящее было похоже на апокалипсис.

#Елена Чебоксарова#День города#Праздник#События#Тюмень#Видео
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
26 июля, 12:02
«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП
Вчера, 08:15
«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов
Вчера, 01:00
«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области
Вчера, 07:12
Тюменские медики перечислили самые распространенные виды рака
Сегодня, 11:59
Это случится через неделю: тюменцам обещают в августе ливневые дожди
Сегодня, 04:56