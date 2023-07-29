Самый лучший день. Как Тюмень отметила 437-летие

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Открытие праздника началось с мероприятия на Центральной площади Тюмени. Здесь выступили ведущие хореографы, которые провели для тюменцев уроки по разным видам танца.
Возле Драмтеатра был установлен шатер с выставкой сибирских ковров, которые пользовались высоким спросом по всей стране. Современные мастерицы выложили материалы для мастер-классов, особенно популярных для юных жителей Тюмени.
В колонне участвовали легковые автомобили, общественный транспорт и мотоциклы. Парад стартовал от Технопарка.
Правда, колонны из красных автомобилей почему-то не пропускали пешеходов на зелёный сигнал светофора.
Возле здания администрации сегодня прошёл парад колясок. Победила семья, оформившая коляску в стиле «Белоснежка и семь гномов».
К сожалению, День города в Тюмени не обошелся без трагедии. В Заречном микрорайоне, по улице Тимофея Чаркова, из окна жилого дома N 28, выпал молодой человек. Он скончался на месте.
На Набережной сегодня развернулся фестиваль кубинского танца «CHACKA CHACKA».
Вместе с танцорами у «Конторы пароходства» зажигала вся Тюмень.
Александр Моор поучаствовал в экстремальном трюке на «Улице классики». Он поделился, что ощущения были незабываемыми.
Завершилось празднование Дня города концертом группы «Любэ», на котором были главы региона и Тюмени. Среди приглашённых также находились участники СВО и их близкие, в поддержку которых, по словам тюменских властей, и было организовано выступление.
Песню «Выйду ночью в поле с конем» тюменцы исполняли хором.
После завершения выступления группы тюменцы отправились смотреть фейерверки в сторону Набережной.
Праздничный салют состоялся в Тюмени в 22.00. Он продолжался 10 минут.
Автобус, отъезжающий с Цветного бульвара, наполнится пассажирами за считанные секунды. Тюменцы поделились, что происходящее было похоже на апокалипсис.