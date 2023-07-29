nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Изображение материала

Это случится через неделю: тюменцам обещают в августе ливневые дожди

29 июля 2023, 04:56
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени в День города ожидается теплая ясная погода

Метеорологи обещают жителям Тюмени солнечную погоду на День города. По прогнозам синоптиков, день пройдет без осадков.
Сюжет
Тюмень

К полудню столбики термометров поднимутся до +25…+27, в вечернее время покажут +17…+23.

А вот на юге региона вероятны грозы, дожди и град, усиление ветра до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 30 июля, в Тюмени существенно погода не изменится: без осадков, +14…+17 в ночные часы и +25…+27 в светлое время суток. В последний день июля областной столице пойдет дождь. Максимальная температура воздуха в этот день составит +15…+26.

Первая неделя августа ожидается теплой, но дождливой. В ночные часы температура воздуха составит +14…+17, днем воздух будет прогреваться до +26…+28. В течение недели синоптики обещают горожанам грозы, в воскресенье, 6 августа, на областную столицу обрушится ливень. По предварительным прогнозам, ожидается выпадение более трети месячной нормы осадков.

Автопробеги, танцы и Парад колясок: Тюмень отмечает День города
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что 19 июля на областную столицу обрушились ливневые дожди. Тогда менее чем за три часа выпало более четверти месячной нормы осадков.

Читайте также:
В Тюменской области побит «рекорд» по детской инвалидностиВ Тюмени завершены поиски пропавшего мужчины с ребенкомВ Тюменской области три человека заболели менингитом
#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
26 июля, 12:02
«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП
Вчера, 08:15
«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов
Вчера, 01:00
«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области
Вчера, 07:12
«Мнение жителей не спросили»: тюменец вышел на пикет против строительства кампуса
Вчера, 07:10
Тюменца пригласили в военкомат обновить данные и вручили повестку на сборы
Вчера, 06:16