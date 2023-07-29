Это случится через неделю: тюменцам обещают в августе ливневые дожди

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
К полудню столбики термометров поднимутся до +25…+27, в вечернее время покажут +17…+23.
А вот на юге региона вероятны грозы, дожди и град, усиление ветра до 18 метров в секунду.
В воскресенье, 30 июля, в Тюмени существенно погода не изменится: без осадков, +14…+17 в ночные часы и +25…+27 в светлое время суток. В последний день июля областной столице пойдет дождь. Максимальная температура воздуха в этот день составит +15…+26.
Первая неделя августа ожидается теплой, но дождливой. В ночные часы температура воздуха составит +14…+17, днем воздух будет прогреваться до +26…+28. В течение недели синоптики обещают горожанам грозы, в воскресенье, 6 августа, на областную столицу обрушится ливень. По предварительным прогнозам, ожидается выпадение более трети месячной нормы осадков.
Ранее «Наш Город» писал, что 19 июля на областную столицу обрушились ливневые дожди. Тогда менее чем за три часа выпало более четверти месячной нормы осадков.