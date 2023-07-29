Это случится через неделю: тюменцам обещают в августе ливневые дожди

В воскресенье, 30 июля, в Тюмени существенно погода не изменится: без осадков, +14…+17 в ночные часы и +25…+27 в светлое время суток. В последний день июля областной столице пойдет дождь. Максимальная температура воздуха в этот день составит +15…+26.