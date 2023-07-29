Будем ходить пешком? В Тюмени резко выросли цены на бензин

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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В Тюменской области продолжают расти цены на бензин. За последние три месяца стоимость топлива увеличилась более чем на два рубля. За последнюю неделю литр бензина подорожал на 30 копеек.
По данным сервиса fuelprices.ru, стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась на 30 копеек до 48,13 рублей, АИ-95 — на 14 копеек до 52,89 рублей, АИ-98 — на 1 копейку до 62,98 рублей. Цена на дизельное топливо осталась без изменений и составила 59 рублей 53 копейки.
За последние три месяца литр АИ-92 стал стоить дороже на 3,57% или 1,66 рублей, АИ-95 — на 4,22% или 2,14 рублей. Цена на АИ-98 увеличилась на 2,61% или 1,6 рублей. Стоимость дизельного топлива, напротив, уменьшилась на 6 копеек.
По сравнению с 2020 годом дизельное топливо подорожало на 22% или 10,92 рубля, АИ-92 — на 14,95% или 6,26 рублей. Литр АИ-95 стал стоить дороже на 14,16% или 6,56 рублей, литр АИ-98 вырос в цене на 20,24% или 10,6 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости топлива. На рост цен окажут влияние ослабление рубля и увеличение объемов экспорта. Сегодня Россия отправляет за границу около 15-20% от общего объема производимого в стране топлива.