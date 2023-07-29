Будем ходить пешком? В Тюмени резко выросли цены на бензин

По сравнению с 2020 годом дизельное топливо подорожало на 22% или 10,92 рубля, АИ-92 — на 14,95% или 6,26 рублей. Литр АИ-95 стал стоить дороже на 14,16% или 6,56 рублей, литр АИ-98 вырос в цене на 20,24% или 10,6 рублей.