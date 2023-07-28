Всё больше жителей Тюменской области пользуются новыми мерами поддержки для инвалидов

Posted 28 июля 2023, 10:57
Published 28 июля 2023, 10:57
Modified 9 августа 2023, 04:02
Updated 9 августа 2023, 04:02
Две новые меры поддержки для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов были введены по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора:
«В 2022 году общая сумма выплат составила почти 3 млн рублей, в 2023 году — более 5 млн рублей», — сказано в сообщении.
Напомним, мероприятия по поддержке инвалидов — это один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. К примеру, в 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых тюменцев с ОВЗ, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.