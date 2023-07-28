Всё больше жителей Тюменской области пользуются новыми мерами поддержки для инвалидов

Напомним, мероприятия по поддержке инвалидов — это один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. К примеру, в 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых тюменцев с ОВЗ, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.