В Тюмени жители многоэтажки живут без горячей воды. Проблемой заинтересовался СК

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Published Сегодня, 03:59
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проблемы с горячим водоснабжением в одном из многоквартирных домов в Тюмени.
В эфире федерального канала было озвучено, что у жильцов дома на протяжении продолжительного времени отсутствует горячая вода. При этом, в доме проживает мама с ребенком-инвалидом, в связи с чем у семьи возникают трудности при купании малолетнего.
По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю регионального СУ Александру Кублякову представить доклад о ходе проверки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня завершится пятый этап опрессовочных работ на теплосетях. 11 дней горячее водоснабжение отсутствовало у жителей домов по улицам Мельникайте, Широтной, Демьяна бедного, Николая Чаплина, Трактовой, Червишевский тракт, Федюнинского и т. д. Предпоследний, шестой, этап опрессовок стартует с 31 июля и продлится до 13 августа.