nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Изображение материала

В Тюмени жители многоэтажки живут без горячей воды. Проблемой заинтересовался СК

28 июля 2023, 03:59

Бастрыкин заинтересовался отсутствием горячей воды в многоквартирном доме в Тюмени

У жильцов возникают проблемы с купанием детей.
Сюжет
Тюмень

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проблемы с горячим водоснабжением в одном из многоквартирных домов в Тюмени.

В эфире федерального канала было озвучено, что у жильцов дома на протяжении продолжительного времени отсутствует горячая вода. При этом, в доме проживает мама с ребенком-инвалидом, в связи с чем у семьи возникают трудности при купании малолетнего.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю регионального СУ Александру Кублякову представить доклад о ходе проверки.

Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании подростка в тюменском отеле Rolex
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня завершится пятый этап опрессовочных работ на теплосетях. 11 дней горячее водоснабжение отсутствовало у жителей домов по улицам Мельникайте, Широтной, Демьяна бедного, Николая Чаплина, Трактовой, Червишевский тракт, Федюнинского и т. д. Предпоследний, шестой, этап опрессовок стартует с 31 июля и продлится до 13 августа.

Читайте также:
Детская смертность в Тюменской области за год увеличилась на 22%Магазины сети «Монетка» в Тюмени выкупит крупный ритейлерВ Тюменской области водитель авто с асфальтобетоном насмерть задавил рабочего
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вода#Горячая вода#Тюмень#Тюменская область#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
26 июля, 12:02
Это 186 регион! Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права
Вчера, 13:05
«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?
Вчера, 07:17
«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы
Вчера, 08:46
Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего
Вчера, 07:04
Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)
Вчера, 08:13