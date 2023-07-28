В Тюмени завершены поиски пропавшего мужчины с ребенком

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В Тюменской области завершены поиски пропавшего 42-летнего Рустэма Горбатова с двухлетним ребенком. Их местонахождение было установлено. В настоящее время они доставлены в отделение полиции.
«Противоправных действий против ребенка совершено не было. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
Ранее сообщалось, что два дня назад, 26 июля, в Тюмени пропал 42-летний Рустэм Горбатов с малышом. Мужчина ночью ушел из дома в неизвестном направлении и перестал после этого выходить на связь.