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В Тюмени завершены поиски пропавшего мужчины с ребенком

28 июля 2023, 14:10
Фото: 1MI
В настоящее время тюменец и младенец доставлены в отделение полиции.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области завершены поиски пропавшего 42-летнего Рустэма Горбатова с двухлетним ребенком. Их местонахождение было установлено. В настоящее время они доставлены в отделение полиции.

«Противоправных действий против ребенка совершено не было. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что два дня назад, 26 июля, в Тюмени пропал 42-летний Рустэм Горбатов с малышом. Мужчина ночью ушел из дома в неизвестном направлении и перестал после этого выходить на связь.

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