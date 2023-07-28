nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Изображение материала

В Тюмени всю неделю будут идти дожди

28 июля 2023, 17:01
Фото: 1MI
Синоптики обещают пасмурную погоду.

По данным Гисметео, на следующей неделе в городе будет облачно с прояснениями. Средняя температура воздуха в дневное время суток составит + 26 градусов. С 1 по 4 августа в Тюмень придут кратковременные дожди, выпадет около 2 мм осадков.

Влажность воздуха составит около 70%. Северный ветер немного сбавит жару, но к концу недели синоптики обещают в областной столице до + 30 градусов (возможна гроза). Сильных порывов пока не ожидается.

Ранее сообщалось, что до конца этой недели в Тюмени потеплеет до +30 градусов. Сейчас синоптики ожидают в субботу сильный ветер до 12 м/с, но температура воздуха составит + 28. Весь день будет солнечным, осадков не будет.

В Тюмень придет жара и резко усилится ветер
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
26 июля, 12:02
«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП
Сегодня, 08:15
«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов
Сегодня, 01:00
«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области
Сегодня, 07:12
«Мнение жителей не спросили»: тюменец вышел на пикет против строительства кампуса
Сегодня, 07:10
Тюменца пригласили в военкомат обновить данные и вручили повестку на сборы
Сегодня, 06:16