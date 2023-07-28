В Тюмени всю неделю будут идти дожди

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
По данным Гисметео, на следующей неделе в городе будет облачно с прояснениями. Средняя температура воздуха в дневное время суток составит + 26 градусов. С 1 по 4 августа в Тюмень придут кратковременные дожди, выпадет около 2 мм осадков.
Влажность воздуха составит около 70%. Северный ветер немного сбавит жару, но к концу недели синоптики обещают в областной столице до + 30 градусов (возможна гроза). Сильных порывов пока не ожидается.
Ранее сообщалось, что до конца этой недели в Тюмени потеплеет до +30 градусов. Сейчас синоптики ожидают в субботу сильный ветер до 12 м/с, но температура воздуха составит + 28. Весь день будет солнечным, осадков не будет.