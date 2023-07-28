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В Тюмени продают огромную пекарню за десятки млн рублей

28 июля 2023, 11:28
Фото: 1MI
Производство расположено в Матмасах на улице Пражской.
Фото: Скрин с сайта Авито

По данным сайта объявлений, пекарня работает круглосуточно. Новому собственнику достанется производственные помещения почти на 1000 квадратных метров. Ещё 340 «квадратов» выделены под склад.

Предприятие выполняет контракты и поставляет хлеб в детские сады и больницы Тюмени. Заключены договоры с двумя крупными ритейлерами. На предприятии есть все необходимые коммуникации, котельная (газ), оборудование в хорошем состоянии.

Весь комплекс продаётся за 65 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что два года назад в Тюмени продавали большую пекарню и макаронную фабрику за 79 млн рублей. Бизнес предлагалось разбить на несколько частой.

Предпринимателю пришлось снести пекарню, которую он установил возле теплотрассы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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