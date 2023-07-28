В Тюмени продают огромную пекарню за десятки млн рублей

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
По данным сайта объявлений, пекарня работает круглосуточно. Новому собственнику достанется производственные помещения почти на 1000 квадратных метров. Ещё 340 «квадратов» выделены под склад.
Предприятие выполняет контракты и поставляет хлеб в детские сады и больницы Тюмени. Заключены договоры с двумя крупными ритейлерами. На предприятии есть все необходимые коммуникации, котельная (газ), оборудование в хорошем состоянии.
Весь комплекс продаётся за 65 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что два года назад в Тюмени продавали большую пекарню и макаронную фабрику за 79 млн рублей. Бизнес предлагалось разбить на несколько частой.