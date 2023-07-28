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В Тюмени полностью сгорел двухэтажный дом

28 июля 2023, 14:10
Фото: 1MI
Все произошло днём в заречной части города.
Фото: Скрин с видео Андрей К.

Об инциденте сообщил тюменец Андрей К. В микрорайоне Парфеново загорелся двухэтажный деревянный дом. На место ЧП через 10 минут прибыли спасатели МЧС, но к этому времени всё строение было объято пламенем.

Ущерб от возгорания значительный, дом выгорел практически полностью. Огонь бушевал на площади около 40 квадратных метров.

Ранее «Наш город» сообщал, что 26 июля утром очевидцы сообщили, что на 44 км ТКАД вспыхнул автомобиль «Газель». Автомобилисты сообщили, что с машины капало масло, а потом «Газель» разлетелась на куски из-за взрыва. Водитель грузовика успел выбежать из машины и не пострадал. Причины инцидента выясняются.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар
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