В центре Тюмени неизвестный выбросил кота с 12 этажа

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хозяина-живодера пса Оскара приговорили к году общественных работ с удержанием из заработной платы до 10%. В начале января этого года мужчина в порыве гнева раздробил топором собаке голову. К счастью, Оскара спасли неравнодушные прохожие. В настоящее время «хвостатый» нашел новую любящую семью.