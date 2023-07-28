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В центре Тюмени неизвестный выбросил кота с 12 этажа

28 июля 2023, 05:05
Фото: ЧС Тюмень
Поисками живодера занялась полиция.
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Тюмень

В Тюмени накануне вечером неизвестный выбросил с 12 этажа многоэтажного дома кота. К сожалению, от полученных травм животное скончалось.

Свидетелями зверского поступка стали прохожие — по словам очевидцев трагедия произошла в тюменском «муравейнике». Что послужило поводом для такого поступка неизвестно.

«Народ вообще сума сошёл. Себя бы выбросил. Карма его настигнет. Мало не покажется», — возмутились горожане.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» информацию о произошедшем ЧП подтвердили.

«Заявление в полицию поступило в четверг вечером. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в УМВД.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хозяина-живодера пса Оскара приговорили к году общественных работ с удержанием из заработной платы до 10%. В начале января этого года мужчина в порыве гнева раздробил топором собаке голову. К счастью, Оскара спасли неравнодушные прохожие. В настоящее время «хвостатый» нашел новую любящую семью.

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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Животные#Домашние животные#Живодеры#Валентина Бурнашева
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