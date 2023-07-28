В центре Тюмени неизвестный выбросил кота с 12 этажа

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Тюмени накануне вечером неизвестный выбросил с 12 этажа многоэтажного дома кота. К сожалению, от полученных травм животное скончалось.
Свидетелями зверского поступка стали прохожие — по словам очевидцев трагедия произошла в тюменском «муравейнике». Что послужило поводом для такого поступка неизвестно.
«Народ вообще сума сошёл. Себя бы выбросил. Карма его настигнет. Мало не покажется», — возмутились горожане.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» информацию о произошедшем ЧП подтвердили.
«Заявление в полицию поступило в четверг вечером. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хозяина-живодера пса Оскара приговорили к году общественных работ с удержанием из заработной платы до 10%. В начале января этого года мужчина в порыве гнева раздробил топором собаке голову. К счастью, Оскара спасли неравнодушные прохожие. В настоящее время «хвостатый» нашел новую любящую семью.