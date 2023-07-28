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В школьных столовых юных тюменцев будут кормить апельсиновым маслом

28 июля 2023, 09:31
Фото: 1MI
В школьных столовых появится необычный продукт.
Сообщается, что в таком продукте большое количество витаминов, нужных ребенку.
Сюжет
Дети

Тюменские производители разработали для школьников необычный продукт — сливочное масло со вкусом апельсина. Как сообщили в Департаменте АПК Тюменской области, такое предложение в свое время поступило от АО Комбината школьного питания «Центральный». Однако не все предприниматели готовы были реализовать идею.

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Разработкой необычного продукта занялись на местном молочном заводе «Абсолют». Отмечается, что поскольку дегустаторами должны были стать дети, то необходимо было заинтересовать школьников, а не отпугнуть их такой новинкой.

В Департаменте отметили, что о пользе такого масла говорить не приходится. Поскольку оно приготовлено из натуральных сливок и апельсинового сока. А в составе ряд незаменимых для ребенка витаминов.

На данный момент не уточняется, когда именно сливочное масло с апельсиновым вкусом поступит в школьные столовые.

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Фото: Департамент АПК Тюменской области
#Анастасия Ильина#Дети#Еда#Школьники#Питание#Школьное питание
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