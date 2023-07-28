В школьных столовых юных тюменцев будут кормить апельсиновым маслом

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Тюменские производители разработали для школьников необычный продукт — сливочное масло со вкусом апельсина. Как сообщили в Департаменте АПК Тюменской области, такое предложение в свое время поступило от АО Комбината школьного питания «Центральный». Однако не все предприниматели готовы были реализовать идею.
Разработкой необычного продукта занялись на местном молочном заводе «Абсолют». Отмечается, что поскольку дегустаторами должны были стать дети, то необходимо было заинтересовать школьников, а не отпугнуть их такой новинкой.
В Департаменте отметили, что о пользе такого масла говорить не приходится. Поскольку оно приготовлено из натуральных сливок и апельсинового сока. А в составе ряд незаменимых для ребенка витаминов.
На данный момент не уточняется, когда именно сливочное масло с апельсиновым вкусом поступит в школьные столовые.