В школьных столовых юных тюменцев будут кормить апельсиновым маслом

Тюменские производители разработали для школьников необычный продукт — сливочное масло со вкусом апельсина. Как сообщили в Департаменте АПК Тюменской области, такое предложение в свое время поступило от АО Комбината школьного питания «Центральный». Однако не все предприниматели готовы были реализовать идею.