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Published Сегодня, 14:31

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В День города Тюмени запретят кататься на электросамокатах

28 июля 2023, 14:31
Фото: 1MI
Ограничение будет действовать до 01:00 30 июля.

На время празднования Дня города в Тюмени ограничат использование электросамокатов. Их нельзя будет использовать в центре города.

«Для комфорта и безопасности жителей и гостей города на период проведения праздничных мероприятий в День города Тюмени, 29 июля, будут введены временные зоны запрета эксплуатации электросамокатов, используемых в автоматизированных системах проката», — сообщили чиновники администрации Тюмени.

Запрет коснется левого и правого берега набережной Туры. Кроме этого, большая зона без электросамокатов будет выделена в пределах улиц Челюскинцев, Ленина и Ямской. В других районах города их можно будет использовать.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах
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