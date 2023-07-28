В День города Тюмени запретят кататься на электросамокатах

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
На время празднования Дня города в Тюмени ограничат использование электросамокатов. Их нельзя будет использовать в центре города.
«Для комфорта и безопасности жителей и гостей города на период проведения праздничных мероприятий в День города Тюмени, 29 июля, будут введены временные зоны запрета эксплуатации электросамокатов, используемых в автоматизированных системах проката», — сообщили чиновники администрации Тюмени.
Запрет коснется левого и правого берега набережной Туры. Кроме этого, большая зона без электросамокатов будет выделена в пределах улиц Челюскинцев, Ленина и Ямской. В других районах города их можно будет использовать.