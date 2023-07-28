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Тюменцам предлагают стать надзирателями у зэков за бесплатное жилье

28 июля 2023, 11:24
Фото: 1MI
Тюменцам предлагают работать с заключенными в Тобольске
Соцпакет и красоты берегов Иртыша пока не заманивают на должность.

Тюменцам предлагают стать надзирателями для заключенных в Тобольском районе. Такая информация появилась на портале «Работа в России». Отмечается, что работодатель обещает бесплатное жилье. Однако несмотря на живописные виды берегов Иртыша и соцпакет желающие работать с заключенными пока не находятся.

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Работать необходимо в колонии-поселении №9, находящейся в деревне Лыткина Тобольского района. В объявлении также отмечается, что сотрудники, зарегистрировавшиеся в деревне и проработавшие на должности более 10 лет, имеют право на получение госсертификата на покупку жилья.

Вакансии размещались уже не раз, однако надзирателя все же не удается найти. Работодатель также обещает, что зарплата с выслугой лет будет только расти. А сейчас предлагается от 20 до 35 тысяч рублей.

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#Анастасия Ильина#Тобольск#Заключенные#Тюрьма#Работа
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