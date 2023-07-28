Тюменца подозревают во взрыве на нефтеперерабатывающем заводе

По подозрению в организации взрыва на заводе в Самарской области разыскивают ещё одного подозреваемого. Известно, что его зовут Олег, ему 48-лет. Он проживает в Самарской области.



Ранее «Наш город» сообщал, что 26 июля утром очевидцы сообщили, что на 44 км ТКАД вспыхнул автомобиль «Газель». Очевидцы отметили, что с машины капало масло, а потом был взрыв. Водитель грузовика успел выбежать из машины и не пострадал.