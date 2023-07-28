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Тюменца подозревают во взрыве на нефтеперерабатывающем заводе

28 июля 2023, 16:30
Фото: 1MI
Он проживал и был зарегистрирован в Тюмени.
Фото: Baza

По данным Telegram-канала «Baza», 42-летний мужчина, предположительно заложивший взрывное устройство на заводе в Самарской области, работал на заводе электриком. Сам он родом из Изяслава (Украина).

Известно, что он заходил на территорию завода с пакетом, а вышел уже без него. На заводе сработало СВУ размером 20*40 сантиметров. Сергей (так зовут подозреваемого) выходил из помещения последним. Сейчас он задержан, мужчина пытался уехать в Казахстан.

По подозрению в организации взрыва на заводе в Самарской области разыскивают ещё одного подозреваемого. Известно, что его зовут Олег, ему 48-лет. Он проживает в Самарской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что 26 июля утром очевидцы сообщили, что на 44 км ТКАД вспыхнул автомобиль «Газель». Очевидцы отметили, что с машины капало масло, а потом был взрыв. Водитель грузовика успел выбежать из машины и не пострадал.

ФСБ сообщила о задержании пособника украинских спецслужб в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Взрыв#Александр Мязин
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