Тюменца подозревают во взрыве на нефтеперерабатывающем заводе

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
По данным Telegram-канала «Baza», 42-летний мужчина, предположительно заложивший взрывное устройство на заводе в Самарской области, работал на заводе электриком. Сам он родом из Изяслава (Украина).
Известно, что он заходил на территорию завода с пакетом, а вышел уже без него. На заводе сработало СВУ размером 20*40 сантиметров. Сергей (так зовут подозреваемого) выходил из помещения последним. Сейчас он задержан, мужчина пытался уехать в Казахстан.
По подозрению в организации взрыва на заводе в Самарской области разыскивают ещё одного подозреваемого. Известно, что его зовут Олег, ему 48-лет. Он проживает в Самарской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что 26 июля утром очевидцы сообщили, что на 44 км ТКАД вспыхнул автомобиль «Газель». Очевидцы отметили, что с машины капало масло, а потом был взрыв. Водитель грузовика успел выбежать из машины и не пострадал.