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Тюменские власти заплатят компенсацию детям, пострадавшим от укусов собак

28 июля 2023, 08:19
Фото: 1MI
Ишимская межрайонная прокуратура провела проверку по факту поступившей информации из областной больницы N 4.
Сюжет
Дети

За период февраль — май текущего года от бездомных собак в Ишиме Тюменской области пострадали 6 несовершеннолетних жителей в возрасте от 10 до 15 лет. Дети получили травмы разной тяжести.

Ишимский межрайонный прокурор подал 6 исков, обязывающих местные власти выплатить маленьким ишимцам компенсацию морального вреда.

Суд взыскал с администрации Ишима 70 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что хозяйка собаки, укусившей ребёнка в Аромашевском районе, заплатит 10 тысяч рублей.

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#Бродячие собаки#Укусы#Дети#Ишим#Суд#Общество#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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