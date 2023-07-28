Тюменские власти заплатят компенсацию детям, пострадавшим от укусов собак

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:34
За период февраль — май текущего года от бездомных собак в Ишиме Тюменской области пострадали 6 несовершеннолетних жителей в возрасте от 10 до 15 лет. Дети получили травмы разной тяжести.
Ишимский межрайонный прокурор подал 6 исков, обязывающих местные власти выплатить маленьким ишимцам компенсацию морального вреда.
Суд взыскал с администрации Ишима 70 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что хозяйка собаки, укусившей ребёнка в Аромашевском районе, заплатит 10 тысяч рублей.